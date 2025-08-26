Как юристу стать адвокатом

Получить адвокатский статус могут граждане с высшим юридическим образованием (либо специалист, либо связка «профильный бакалавр и профильный магистр») или ученой степенью по юридической специальности. Также они должны иметь стаж работы по юридической специальности от двух лет либо пройти стажировку в адвокатуре от одного года до двух лет. Не могут получить статус граждане, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.

Отвечающие этим критериям юристы должны сдать квалификационный экзамен (от него освобождаются кандидаты и доктора юридических наук, а также заслуженные юристы РФ). Его принимает (на платной основе) квалификационная комиссия адвокатской палаты региона, куда входят семь представителей палаты, два представителя Минюста, два представителя законодательной либо представительной власти (но не депутаты и не госслужащие), по одному судье от Верховного и арбитражного судов региона, а также один представитель научного сообщества.

На прошлой неделе Федеральная палата адвокатов РФ обновила перечень вопросов экзамена. С 1 октября 2025 года там будут следующие блоки: «Статус адвоката. Полномочия и обязанности адвоката. Органы адвокатуры и адвокатские образования»; «Отношения адвоката с доверителем»; «Профессиональная этика адвоката»; «Гарантии независимости адвоката, ответственность адвоката»; «Гражданское право»; «Трудовое право»; «Семейное право»; «Гражданский процесс»; «Арбитражный процесс»; «Административное судопроизводство»; «Производство по делам об административных правонарушениях»; «Уголовное право»; «Уголовный процесс»; «Налоговое право»; «Производство в Конституционном суде РФ».

После сдачи экзамена и принесения присяги необходимо стать членом адвокатской палаты региона. Для этого нужно заплатить вступительный взнос — в каждом регионе свой. Самая большая сумма — в Республике Алтай: 800 тыс. руб. В Псковской области от кандидата ждут 530 тыс. руб., в Алтайском крае — 500 тыс. руб. В ХМАО, Новосибирской, Смоленской, Брянской областях и Чувашской Республике — по 300 тыс. руб. А вот в Москве и Санкт-Петербурге взносы составляют 81,9 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно. Впрочем, сумма будет ниже, если претендент проходил стажировку в адвокатских палатах региона. Также адвокаты обязаны платить ежемесячные взносы — обычно 2–3 тыс. руб.