Готов служить

Военный комиссариат Нижегородской области проиграл гражданский спор с осужденным Олегом Кручининым, бывшим руководителем территориальных органов Росприроднадзора. Отбывая 13-летний срок за получение взяток, экс-чиновник решил заключить военный контракт для прохождения службы в зоне СВО. Однако военкомат не стал оформлять документы, сославшись на некое «управление Федеральной службы безопасности по Приволжскому федеральному округу», которого на самом деле не существует. В спецслужбе по поводу Олега Кручинина объясняться не стали, а сотрудники военкомата в суде заявили, что бывший чиновник не прошел отбор в Вооруженные Силы РФ по своим «морально-деловым качествам». Однако ни одного документа о каких-либо тестах представлено не было, и комиссариат обязали повторно рассмотреть заявление заключенного о прохождении военной службы. Военкомат намерен обжаловать это решение.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде рассмотрели спор бывшего госслужащего Олега Кручинина с областным военкоматом, который отказал ему в поступлении на военную службу по контракту. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Олег Кручинин, возглавлявший сначала департамент Росприроднадзора по ПФО, а затем территориальное управление по Самарской и Ульяновской областям, был задержан и затем арестован в ноябре 2021 года. В 2023 году его признали виновным в получении взяток от предпринимателей, работающих в сфере обращения с отходами, и осудили на 13 лет заключения. Также суд лишил Олега Кручинина классного чина и приговорил к выплате 230 млн руб. штрафа. Осужденный вину в коррупции не признал и обжаловал приговор вплоть до Верховного суда, но наказание было оставлено в силе.

В итоге из исправительной колонии бывший чиновник решил уйти на специальную военную операцию на Украине — по ст. 78.1 УК РФ военнослужащий из числа осужденных в дальнейшем освобождается от уголовной ответственности в случае получения госнаграды на СВО или по завершении своей службы и военных действий.

Олег Кручинин подал в военкомат заявление и успел подписать со своей стороны военный контракт с Министерством обороны, но в часть его не отправили.

В ответе родственникам по причинам отказа сотрудники военкомата написали, что списки осужденных, желающих заключить контракт с Минобороны, согласовываются с органами ФСБ, которые не одобрили кандидатуру Кручинина. Поэтому в поступлении на военную службу ему было отказано, сообщили в областном военкомате, отметив, что причины отказа им неизвестны и за разъяснениями следует обращаться в «управление Федеральной службы безопасности по Приволжскому федеральному округу». Такого управления не существует, и заключенный подал в суд на военкомат, чтобы обязать военных заключить с ним контракт для отправки на СВО.

Судья Лариса Абрамова в качестве третьего лица привлекла нижегородское региональное управление УФСБ, которое и расследовало уголовное дело в отношении Олега Кручинина. Однако узнать мнение чекистов, почему они против отправки осужденного чиновника на СВО, не удалось — от спецслужбы в судебные заседания никто не приходил. Ответов на официальные запросы суда ведомство также не предоставило.

Гражданский спор с военкоматом длился с апреля, но постоянно откладывался из-за неявки ответчика и третьего лица. В конце концов представитель комиссариата явился в суд и выдвинул несколько другую версию, нежели в предыдущем письменном ответе.

«Кручинину было отказано по морально-деловым качествам и результатам психологического отбора»,— сообщил юрист военкомата, добавив, что у осужденного «тяжкая статья».

Однако пояснить, кто и когда проводил тестирование заключенного, а также представить в подтверждение этого соответствующие документы ответчик не смог.

Представлявшая интересы осужденного его бывшая жена Вероника Кручинина рассказала, что недавно общалась в колонии с мужем, и он не рассказывал ей ни о каком тестировании.

В итоге суд решил, что у ответчика было достаточно времени для представления доказательств, признал незаконным отказ военкомата и обязал его повторно рассмотреть заявление Олега Кручинина о заключении военного контракта.

В военном комиссариате с этим решением не согласны и пообещали обжаловать его в областном суде.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее областная прокуратура по суду истребовала в доход государства имущество семьи Кручининых, посчитав, что оно нажито на нетрудовые доходы. В том числе было решено изъять квартиру, в которой Вероника Кручинина живет с тремя детьми, один из которых с инвалидностью.

Решение об изъятии единственного жилья у матери с детьми обжаловано в кассационной инстанции.

Роман Кряжев