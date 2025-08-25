Правительство предложило Путину денонсировать Европейскую конвенцию о пытках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым правительство предлагает президенту Владимиру Путину внести в Госдуму предложение о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Согласно постановлению, представление вносится в соответствии со статьей 36 ФЗ «О международных договорах…». В этой статье описывается порядок выхода Российской Федерации из таких договоров. Правительственное постановление подписано 23 августа.

Конвенция была принята в 1987 году. Россия присоединилась к ней с 1 сентября 1998 года. Конвенцией учреждается международный комитет по предотвращению пыток. Делегации комитета могут посещать страны конвенции для проверок — любые места лишения свободы, в том числе отделы полиции и места заключения в военных частях.