Правительство предложило Путину денонсировать Европейскую конвенцию о пытках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым правительство предлагает президенту Владимиру Путину внести в Госдуму предложение о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток.
Михаил Мишустин
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Согласно постановлению, представление вносится в соответствии со статьей 36 ФЗ «О международных договорах…». В этой статье описывается порядок выхода Российской Федерации из таких договоров. Правительственное постановление подписано 23 августа.
Конвенция была принята в 1987 году. Россия присоединилась к ней с 1 сентября 1998 года. Конвенцией учреждается международный комитет по предотвращению пыток. Делегации комитета могут посещать страны конвенции для проверок — любые места лишения свободы, в том числе отделы полиции и места заключения в военных частях.