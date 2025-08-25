Немецкий концерн Rheinmetall построит в Болгарии два военных завода

Немецкий концерн Rheinmetall планирует построить в Болгарии два завода для производства пороха и артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщил лидер партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Бойко Борисов на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) после встречи с главой концерна Армином Паппергером.

На видеозаписи, опубликованной на странице Бойко Борисова, говорится, что 155-миллиметровые снаряды — дефицитный товар, важный для болгарской армии и Европы. Планируется произвести 100 тыс. таких снарядов, также обсуждается строительство предприятия по производству дронов.

Переговоры с Rheinmetall начались в марте. Тогда было объявлено, что в ближайшие недели соглашения о строительстве заводов будут представлены на ратификацию в болгарский парламент. Объем инвестиций составит около €1 млрд. Пресс-служба президента Болгарии Румена Радева сообщила, что с 27 по 28 августа глава государства посетит Германию для участия в открытии нового завода Rheinmetall.