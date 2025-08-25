Стандарт пополнился нестандартным

В Общественной палате 25 августа представили обновленный «золотой стандарт» по общественному наблюдению за выборами. В нем впервые появился специальный раздел, посвященный дополнительным формам голосования, которые будут применяться в этом году в приграничных регионах.

В ближайшие дни региональные общественные штабы по наблюдению за выборами получат обновленный документ, который представляет собой комплект из двух чек-листов, облегчающих мониторинг голосования. Об этом сообщила 25 августа председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

Один чек-лист содержит критерии оценки первых двух дней голосования (там, где выборы будут трехдневными), другой — критерии оценки волеизъявления 14 сентября и подведения итогов.

При этом в чек-листах появится дополнительный раздел, позволяющий оценить организацию голосования с использованием «дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан». Речь идет о волеизъявлении, в том числе досрочном, на придомовых территориях (его еще называют «голосованием на пеньках»), а также о голосовании групп избирателей в местах, транспортное сообщение с которыми затруднено. Обновленные чек-листы могут применяться и для оценки электоральных процедур на экстерриториальных участках (исключая те, что будут открыты в Москве), рассказала госпожа Булгакова.

Напомним, что Центризбирком (ЦИК) разрешил приграничным регионам и Камчатскому краю использовать на сентябрьских выборах дополнительные формы голосования, такие как досрочное голосование, волеизъявление на придомовых территориях либо выезд членов комиссий в населенные пункты, транспортное сообщение с которыми затруднено. Кроме того, по данным ЦИКа, голосование групп избирателей, проживающих в местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, будет организовано еще в 38 регионах на 2,6 тыс. участках с общим числом избирателей более 470 тыс. человек.

Как следует из нового «золотого стандарта», с которым ознакомился “Ъ”, теперь наблюдателям, имеющим дело с дополнительными формами голосования, предлагается оценить ситуацию по нескольким критериям.

Была ли, например, доведена до сведения избирателей информация о датах, времени и месте такого голосования.

Было ли это место оборудовано надлежащим образом: обязательным является наличие переносной урны, места для тайного голосования (кабины или как минимум ширмы), а также мест для выдачи бюллетеней, размещения членов комиссии и наблюдателей.

Наконец, голосование должны проводить не менее двух членов избиркома, имеющие при себе опечатанный переносной ящик для голосования и список избирателей, а не менее чем двум независимым наблюдателям должна быть обеспечена возможность прибыть к месту голосования наравне с представителями комиссии.

Сопредседатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил, что это далеко не первые изменения, которые вносятся в «золотой стандарт» по общественному наблюдению. «Меняются политические реалии, меняются запросы общества, меняется законодательство, и в связи с этим, конечно, меняется и наш "золотой стандарт"»,— констатировал он.

В регионах с нетерпением ждут обновленный документ, заверил собравшихся зампредседателя ОП Самарской области Павел Покровский, отметивший особенно большой интерес к наблюдению за выборами со стороны молодых юристов. А руководитель смоленского общественного штаба по наблюдению за выборами Марина Проскурнина рассказала, что в регионе всегда используют «золотой стандарт» от ОП при подготовке собственной рабочей тетради наблюдателя, ведь он позволяет объединить огромный объем знаний на нескольких листах.

