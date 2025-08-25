В Пензе оборудовали парковку для инвалидов на Володарского благодаря прокуратуре

В Пензе оборудовали парковку для инвалидов на ул. Володарского по иску прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Железнодорожного района Пензы выявила нарушения законодательства о социальной защите инвалидов на парковке перед административным зданием на ул. Володарского, где располагается Пензенское отделение Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья». Так, там не было дорожной отметки, которая указывает на специализированное машино-место для транспортного средства инвалида, и дорожного знака.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы оборудовать специализированное машино-место. Требования удовлетворены, прокуратура района проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов