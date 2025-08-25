В Черноземье 26 августа будет облачно и дождливо, от +8°С до +21°С

Во вторник, 26 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируются облачная погода и дожди. Температура будет варьироваться от +8°С до +21°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется переменная облачность, до +10°C. Днем будет облачно и пойдет дождь, до +20°C.

В Воронеже ночью ожидается переменная облачность, до +10°C. Днем — облачно с прояснениями, до +20°C.

В Курске ночью синоптики обещают облачность, до +10°C. Днем тоже будет облачно, и может пойти дождь, до +17°C.

В Липецке ночью прогнозируется переменная облачность, до +8°C. Днем ожидаются облачность с прояснениями и небольшой дождь, до +19°C.

В Орле ночью синоптики обещают облачность, до +9°C. Днем тоже будет облачно, и пойдет дождь, до +16°C.

В Тамбове ночью ожидаются малооблачная погода, до +8°C. Днем будет облачно с прояснениями, до +21°C.

Егор Якимов