Студента в Коми обвинили в попытке диверсии по заданию лжесотрудника ФСБ

20-летний студент в Коми попытался оставить без электричества один из райцентров республики, заявили в региональном управлении ФСБ. Ведомство вменяет учащемуся техникума Сыктывкара ч. 3 ст. 30 и п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (попытка совершения диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса).

«Злоумышленник проник на территорию электрической подстанции в селе Выльгорт — райцентре Сыктывдинского района. Он слил масло с трансформатора высоковольтной электрической подстанции в расчете на вывод из строя энергетического оборудования и прекращение электроснабжения района»,— сообщили “Ъ” в УФСБ. Цель диверсии ему достичь не удалось, потому что энергетики предусмотрели аварийное автоматическое переключение электроэнергии на дублирующую, добавили в спецслужбе.

Задержали его по горячим следам сотрудники УФСБ совместно с представителями МВД по Коми. «Фигурант дал признательные показания и сообщил, что ранее получил от неустановленного пользователя мессенджера Telegram, представившегося сотрудником ФСБ России, предложение совершить диверсионный акт взамен на неразглашение его персональных данных с портала государственных услуг»,— уточнили в ведомстве. Суд постановил заключить студента под стражу на два месяца.

Дарья Шучалина, Сыктывкар