«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Традиционно по понедельникам мы говорим о том, на какие активы инвесторам стоит обратить внимание, и какая ситуация складывается на рынке. На прошлой неделе впервые за много недель рынок облигаций скорректировался, индекс RGBI снизился, и данные по инфляции были очень противоречивыми. С одной стороны, она продолжает снижаться в годовом пересчете в районе 8,5%, с другой, начали расти инфляционные ожидания. Что делать инвесторам? Куда вложить 1 млн руб. и более? Разобраться в ситуации экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову помог эксперт цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.

Олег Богданов: Корректировка индекса и инфляция — основные противоречия, которые заставляют инвесторов делать сложный выбор на рынке облигаций. Как это оценить? Инфляционные настроения растут, а инфляция снижается, как будет действовать ЦБ? И главный вопрос: что будет на рынке облигаций?

Владимир Зернов: У инфляционных настроений два основных драйвера. Первый — повышение тарифов. Люди получили квитанции, и неудивительно, что их инфляционные ожидания выросли. И второй — рост цен на бензин, особенно на независимых заправках. Если у ЦБ все пойдет по плану по части борьбы с инфляцией, то все еще остается потенциал у длинных ОФЗ. На данный момент у них доходность 14%, а нейтральную ставку ЦБ видит где-то ближе к 8%. Понятно, что не сейчас, а года через два, но рынок всегда смотрит в будущее. Что касается выпусков надежных заемщиков, то там произошло очень сильное падение доходности в последнее время, и мне они не кажутся уже такими привлекательными. В высокодоходном сегменте, конечно, инвесторам следует следить именно за судьбой конкретного эмитента, а не думать какими-то макротенденциями, потому что там могут быть и дефолты. Это уже, скорее, для тех, кто глубоко погружен в тему.

