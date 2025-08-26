Общежития для студентов поднимают цены

В вузах Санкт-Петербурга началось заселение иногородних студентов в общежития на 2025–2026 год. Стоимость месяца проживания в кампусах по городу варьируется от 2 тыс. до 25 тыс. рублей за месяц, а рост цен составил от 4% до 22% в зависимости от учебного заведения.

Если в 2024 году старт кампании по поселению был ознаменован проблемой нехватки мест, то сейчас она проходит в штатном режиме, заявляют вузы города. Подушку безопасности для университетов формирует номерной фонд Межвузовского студенческого городка (МСГ), чья обновленная стоимость варьируется от 5,5 до 7,5 тыс. рублей за месяц.

Также места для иногородних предоставляют хостелы и отели, с которыми у вузов Петербурга заключен контракт. К примеру, у Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ есть соглашение с гостиницей «Нива» на Корабельной улице. В среднем по таким отелям стоимость места в двух- или трехместном блоке начинается от 7 тыс. рублей за месяц. Однако основным вариантом размещения поступивших в приемных комиссиях называют собственные жилые кампусы.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) сохранилось деление на базовую и повышенную комфортность блоков. Как уточнили в приемной комиссии университета, последние отличаются наличием нового ремонта. Комнаты базовой комфортности бюджетнику в СПбГУ обойдутся в 1,46 тыс. вместо 1,2 тыс. рублей в месяц, а платникам — 2,92 тыс., а не 2,4 тыс. рублей.

Цена проживания в общежитиях повышенной комфортности (МПК) у СПбГУ увеличилась в среднем на 22% и зависит от корпуса.

Самым бюджетным вариантом для универсантов является проживание в василеостровском общежитии № 19 на Капитанской улице, где место оценили в 3,05 тыс. рублей, хотя в 2024 году оно было дешевле: месяц аренды стоил 2,5 тыс. рублей.

Дороже всего, как и в предыдущие годы, оказался кампус «Михайловская дача» для студентов Высшей школы менеджмента. За одноместную комнату придется заплатить 14,15 тыс. рублей за месяц (+22% относительно прошлого года.— «Ъ-СПб»). В Петергофе проживание в МПК обходится от 3,6 тыс. до 6,4 тыс. рублей ежемесячно.

У университета ИТМО стоимость проживания более демократичная: в корпусах вуза доступны к аренде места от 1,27 до 2 тыс. рублей за месяц. Также для иногородних работает проект ITMO.Aparts, через которой они могут снять номер в апарт-комплексе или гостинице — тогда за месяц придется платить от 14 тыс. рублей.

Большой разброс цен и у НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Кроме МСГ студенты могут заселиться в общежития на улицах Седова, Курляндской, Герасимова и Красного Текстильщика, где минимальная плата за месяц при шестиместном размещении находится в диапазоне от 5,2 до 6,5 тыс. рублей. При этом в тех же корпусах двухместный блок стоит в районе 11–12,5 тыс. рублей.

Одно из самых дорогих общежитий города предлагает Горный университет, где цены практически не поменялись. В целом разница в стоимости относительно некоторых комнат в прошлом году составила 4%. К примеру, тарифы выросли на одноместные комнаты площадью 10,88 кв. м на Малом проспекте В.О.: вместо 7,1 тыс. рублей студентам придется платить 7,4 тыс.

Самый доступный вариант — четырехместная комната коридорного типа на Шкиперском протоке за 2 тыс. рублей в месяц. Стандартное место в двухместной комнате с санузлом на двоих или четверых обойдется в 4,2 тыс. рублей, а квартиру-студию на 2–3 человек можно арендовать до 25 тыс. рублей.

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) тоже выделяется высокой стоимостью общежитий, и цены здесь повысились на 15,5%. Всего в Доме студента на 2025–2026 год 29 свободных мест. Минимальная плата за кровать в трехместном номере составляет 133,5 тыс. рублей в год (около 13 тыс. в месяц.— «Ъ-СПб»), максимальная достигает 245 тыс. рублей (24 тыс. рублей ежемесячно.— «Ъ-СПб») за двухместные апартаменты.

