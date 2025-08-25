Рособрнадзор разослал предостережения в 16 ведущих вузов России

Рособрнадзор предупредил 16 вузов о необходимости соблюдать обязательные требования по предоставлению данных. Среди нарушителей — Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

МАДИ не предоставил сведения о документах об образовании и квалификации, выданных в 2024 году в Подмосковном, Прикаспийском и Приволжском институтах. Эти данные не были переданы в федеральный реестр в течение 60 дней с момента выдачи документов.

Ведомство напоминает, что образовательные организации обязаны предоставлять такие сведения в установленный срок. Помимо МАДИ, предупреждения получили Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Омский государственный университет путей сообщения и Пермский национальный исследовательский политехнический университет.