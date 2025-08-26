Студенты-медики заплатят по миллиону

Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении студентов-иностранцев, признанных виновными в попытке передать взятку преподавателю медицинского университета по просьбе другой учащейся. Обвиняемые обучались в СЗГМУ имени Мечникова и убедили студентку передать им 210 тыс. рублей за фиктивный зачет по фармакологии. Ранее силовики разбирались с делами о взятках за оценки на экзаменах в Педиатрическом университете (СПбГМПУ). Вузы сотрудничают с правоохранителями в делах о взятках и служебных подлогах.

Как сообщили «Ъ-СПб» в объединенной пресс-службе судов города, Мухаммет Атаджанов и Шохрат Шаназаров обучались лечебному делу в университете имени Мечникова. Во время летней сессии в 2024 году Атаджанов услышал, что одна из студенток планирует закрыть зачет по фармакологии, заплатив за оценки деньги преподавателю. Учащийся связался в мессенджере с ней, заверив ее, что знает, как договориться с педагогом. За это он потребовал у студентки 50 тыс. рублей вознаграждения за помощь сверх самой суммы взятки. Она согласилась на эти условия.

Атаджанов же привлек к делу Шаназарова, последний должен был найти еще одного человека, который непосредственно передаст деньги преподавателю. Сам Мухаммет Атаджанов 14 июня встретился со студенткой и получил на руки 150 тыс. рублей. Позже она передала ему еще 160 тыс. рублей. Как уточнили в СКР, передать взятку студенты не успели, так как об их планах узнали сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти, которые задержали учащихся. Преподаватель фармакологии о намерении закрыть вопрос экзамена деньгами не знал.

После задержания Атаджанов и Шаназаров полностью признали вину и заявили о раскаянии в содеянном. Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил их к штрафу по 1 млн рублей по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). «Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым»,— отметили в пресс-службе судов. Фигурантов освободили из-под стражи в зале суда. Как уточнили в СЗГМУ им. И.И. Мечникова, они содействовали следствию, так как заинтересованы в честном обучении студентов. Атаджанов и Шаназаров учебу в Мечникова не продолжат.

Ранее следствие обратило внимание на СПбГМПУ (Педиатрический университет) и проводило мероприятия в этом петербургском вузе. Они были связаны с уголовным делом о взятках за фиктивные зачеты. В пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу сообщили «Ъ-СПб», что правоохранители провели следственные мероприятия в университете и задержали 11 иностранных студентов. Они стали фигурантами почти 30 уголовных дел о взятках. Учащиеся систематически платили преподавателям за успешную сдачу экзаменов разные суммы — от 10 до 80 тыс. рублей. Всех задержанных должны допросить как свидетелей по возбужденным делам, пока следствие еще идет. Одной из допрошенных студенток уже предъявили обвинение в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). При этом преподавательницу Ольгу Смирнову Выборгский райсуд признал виновной в получении взятки должностным лицом (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Проректор Педиатрического университета Валентин Сидорин в разговоре с «Ъ-СПб» отметил, что вуз оказывает полное содействие следственным органам, чтобы не допустить подобного снова.

Полина Пучкова