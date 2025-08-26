Приятели разделили 22 года на двоих

Двое поджигателей покрышек у дверей квартиры в Петербурге получили по 11 лет колонии строгого режима каждый. Уроженцы Узбекистана были наняты неизвестными с целью убийства почти за 90 тыс. рублей в биткоинах. Однако довести задуманное до конца они не смогли. В прессе серию поджогов, произошедшую в январе прошлого года, связывали с конфликтом между украинским оппозиционером Анатолием Шарием и криптоконсультантом Петром Луневым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал Мухаммадала Раджабова и Мухриддина Шарипова виновными в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Фигуранты, по версии следствия, действовали по заданию неизвестных, которые договорились с Раджабовым о том, что он совершит поджог квартиры в доме № 20 на улице Тюшина за $1000. Тот, в свою очередь, попросил о помощи своего приятеля Шарипова, пообещав ему половину суммы. 16 января 2024 года они притащили две автомобильные покрышки на площадку четвертого этажа и положили их возле двери в одну из квартир, после чего подожгли их, фиксируя свои действия на видео.

В результате двое жильцов попали в больницу с отравлением. Ущерб составил 48 тыс. рублей. Прибывшие на место спасатели успели потушить огонь, не позволив ему распространиться.

В петербургской прокуратуре уточнили, что за совершение преступления обвиняемые граждане Узбекистана получили обещанную сумму в биткоинах. «С фигурантами за работу расплатились криптовалютой, эквивалентной 87 тыс. рублей»,— уточнили в ведомстве.

Инцидент стал на тот момент уже десятым по счету в Петербурге. Правоохранители связывали его с предыдущими поджогами, волна которых прокатилась по стране начиная с конца 2023 года. В СМИ писали, что одна из комнат в коммуналке, у которой загорелись покрышки, принадлежит дяде консультанта по криптовалютам Петра Лунева, известного как Одиссей. Отмечалось, что все проживающие по «горящим» адресам граждане так или иначе были связаны с ним.

Сам инвестор во всем произошедшем обвинил оппозиционного украинского журналиста Анатолия Шария, с которым у него произошел конфликт, хотя ранее они сотрудничали. «Со стороны Шария — полыхают квартиры людей из случайных чатов, которые пришлись Толе не по душе»,— писал тогда господин Лунев в своем Telegram-канале.

В ответ господин Шарий, категорически отрицавший свою причастность к поджогам, заявил, что криптоконсультант организовал публикации о нем в СМИ, порочащие его репутацию.

Позже «Ъ-СПб» направил письмо украинскому журналисту с просьбой прокомментировать, кто, по его мнению, в действительности мог стоять за «эпидемией горящих покрышек», но ответа так и не получил.

С учетом позиции государственного обвинителя Мухаммадалу Раджабову и Мухриддину Шарипову назначено наказание в виде лишения свободы каждому сроком на 11 лет с отбыванием в ИК строгого режима. Себя подсудимые признали лишь в умышленном повреждении имущества, но не в покушении на убийство. Заказчик преступления проходит в деле как неустановленное лицо.

Андрей Кучеров