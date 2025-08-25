Жертвами взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области стали 28 человек

Число погибших при взрыве «Эластик» в Рязанской области достигло 28, сообщил глава региона Павел Малков в своем Telegram-канале. Семьи погибших получат более 5 млн руб.

По словам губернатора, в больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно. Пострадавшие получат от 413 тыс. до 1,2 млн руб. в зависимости от травм.

Пороховой завод «Эластик» расположен в Шиловском районе Рязанской области. Взрыв на предприятии произошел 15 августа. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности.