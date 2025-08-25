Как погибали российские альпинисты

В Киргизии прекращена операция по поиску российской альпинистки Натальи Наговициной, которая с 12 августа находится на пике Победы на высоте 7200 м. В ходе подъема альпинистка сломала ногу, соскользнув с гребня горы. Случаи гибели российских альпинистов за последние годы — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Наговицина

Фото: @natalina_1022 Наталья Наговицина

Фото: @natalina_1022

7 мая 2022 года на Эвересте погиб менеджер в сфере капитального строительства и основатель музыкального лейбла «Геометрия» Павел Кострикин. Сообщалось, что на высоте 6100 м у него отказало сердце и произошел отек мозга. Вертолет не смог эвакуировать альпиниста из-за плохой видимости, он скончался. Господин Кострикин за свою карьеру поднялся на шесть из семи «восьмитысячников». Последний, Эверест, он штурмовал четыре раза, последний из которых стал для альпиниста роковым.

14 августа 2022 года во время спуска с пика Учитель (4752 м) в Киргизии при попытке сократить маршрут сорвался с осыпного склона россиянин по фамилии Ефименко 1986 года рождения. Его напарник Константин Неплюев повредил ногу, но смог выйти в базовый лагерь, откуда связался с местным МЧС. Спасатели, выехавшие на место, нашли Ефименко живым, но спасти не смогли. Он умер во время спуска.

29 августа 2022 года на пике Ленина в Киргизии погибли россиянин Георгий Веселовский и гражданин Киргизии Вячеслав Шейко, известный в альпинистских кругах под прозвищем Тополь. Их партнер по восхождению, сошедший с маршрута по состоянию здоровья, не смог связаться с товарищами в назначенный день и доложил об этом в базовый лагерь. Поисковая группа нашла альпинистов в палатке на высоте 6100 м. Предположительная причина смерти — отравление угарным газом.

20 июля 2023 года на пике Победы в Киргизии не вышла на связь группа из троих россиян и гражданина Литвы. Координатор отследил маршрут группы по GPS-трекеру и на высоте 7200 м зафиксировал резкий спуск группы на 600 метров. Тела альпинистов найдены не были. Предположительно, их накрыло лавиной. Среди погибших были супруги Дмитрий и Светлана Павленко.

31 августа 2023 года на горе Гашербрум IV на севере Пакистана на высоте 7684 м, сорвавшись в пропасть с вещами и палаткой, погиб альпинист Дмитрий Головченко. Его напарник Сергей Нилов в течение пяти дней выходил к базовому лагерю без еды. 6 сентября его эвакуировали с горы в состоянии обморожения и истощения. Спустя год он погиб на той же горе при попытке найти тело Дмитрия Головченко.

14 октября 2023 года во время восхождения на Дхаулагири на высоте 6680 м сорвалась в расщелину Надежда Оленева. Ее партнеры по восхождению доложили о трагедии в базовый лагерь. Вылетевший на поиски вертолет обнаружил тело альпинистки. Планы по его эвакуации отменили после схода лавины, сделавшей невозможным его повторное обнаружение.

16 февраля 2024 года на горе Аксу в Киргизии во время сольного восхождения погиб альпинист Евгений Глазунов. 12 февраля он начал восхождение на пик высотой 5355 м, но развернулся обратно 15 февраля из-за непогоды. На следующий день альпинист перестал выходить на связь. Его тело было обнаружено 22 февраля, 4 марта его доставили в Россию. Вероятная причина смерти — камнепад.

17 августа 2024 года на горе Гашербрум IV на севере Пакистана пропала группа альпинистов, искавших тело погибшего годом ранее Дмитрия Головченко. Из-за обвала льда на высоте около 6400 м двое участников экспедиции получили травмы и были сняты с горы спасателями, еще один — Сергей Нилов — перестал выходить на связь. Поиски его тела прекратили 22 августа из-за сильного снегопада.

6 октября 2024 года на седьмой по высоте вершине мира Дхаулагири I в Гималаях погибла группа российских туристов: Александр Душейко, Олег Круглов, Михаил Носенко, Владимир Чистиков и Дмитрий Шпилевой. Утром того же дня они пошли на штурм, но не вышли на связь в положенное время. 8 октября их тела обнаружили непальские спасатели на высоте 7100 м. Предварительная причина гибели группы, по версии ФАР,— «ошибки выбора способа передвижения и средств страховки», «переутомление и недостаточная акклиматизация». Тела альпинистов спустили с горы 16 октября с высоты 6900 м. В середине ноября их похоронили в России.

16 августа 2025 года на горе Хан-Тенгри, расположенной в 20 км от пика Победы на границе Киргизии и Казахстана, погиб альпинист из Омска владелец сети обувных магазинов Алексей Ермаков. 13 августа он поднялся на вершину горы, после чего спускался к базовому лагерю, но из-за сильной усталости остался ночевать на высоте 5500 м. 16 августа другие альпинисты нашли его тело в палатке с потухшей горелкой. 19 августа тело Ермакова спустили с горы местные спасатели.

Дмитрий Квасов