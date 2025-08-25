В Мурманский рыбный порт поставили второй из трех портальных кранов «Нарвал»

Производитель портовых кранов ЗАО «СММ» осуществил поставку в Мурманский рыбный порт второго из трех портальных кранов «Нарвал». Это первая в России подобная модель, предназначенная для эксплуатации в специализированных портах, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЗАО «СММ» Фото: Пресс-служба ЗАО «СММ»

Как уточняется в сообщении, новый кран успешно прошел испытания и подготовлен к вводу в эксплуатацию. Предполагается, что данное оборудование должно усилить потенциал Мурманского рыбного порта, обеспечит надежность и высокую производительность при обработке грузов и в целом станет важной ступенью обновления технической базы предприятия. До конца сентября планируется поставка третьего крана данной серии.

Максимальный вылет крана составляет 32 метра, грузоподъемность на всем диапазоне вылета стрелы — 6 тонн. Конструкция оптимизирована для распределения нагрузки, что обеспечивает удельное давление на причальное сооружение не более 20 тонн на одно опорное колесо, пояснили в «СММ».

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербургский «Терминал морской рыбный порт» открыл регулярную морскую контейнерную линию, соединившую Большой морской порт Санкт-Петербурга со странами Юго-Восточной Азии.

Андрей Цедрик