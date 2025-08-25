Суд восстановил жилищные права участника СВО на Ставрополье
Суд признал незаконным отказ администрации Степновского округа в постановке участника СВО на учет нуждающихся в жилье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Местные власти Ставропольского края неправомерно отказали военнослужащему — участнику специальной военной операции в признании его нуждающимся в жилом помещении.
Прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав признать действия муниципалитета незаконными. Суд удовлетворил требования и обязал администрацию поставить военнослужащего на учет.
Исполнение судебного решения находится под контролем районной прокуратуры.