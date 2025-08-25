Творческое объединение экранов

Как узнал «Ъ-Прикамье», на известном в Перми офисном здании «с рогами» (ул. Ленина, 64) предлагают установить большой медиафасад. Рекламный экран может разместиться на трех стенах делового центра. Такое предложение поступило в ТСН «Ленина, 64», управляющее зданием. Инициативу представили на недавнем собрании собственников помещений центра. Установка медиафасадов может улучшить внешний вид БЦ, претензии к которому неоднократно предъявляли краевые и городские власти. По словам экспертов, рекламный экран может закрыть окна офисного комплекса. Собеседники задаются вопросом, насколько установка такой конструкции будет соответствовать санитарным нормам и требованиям, в частности по инсоляции, предъявляемым к офисным помещениям.



На фасаде высотного делового центра «Финансовый дом» (ул. Ленина, 64), называемого в народе «зданием с рогами», могут установить крупный медиафасад, рассказал «Ъ-Прикамье» источник в бизнес-среде. По данным собеседника, 21 августа состоялось собрание ТСН «Ленина, 64», на котором собственников помещений БЦ уведомили о предложении установить рекламный экран на стенах здания. От кого именно поступило предложение, на встрече не уточнили. Предполагается, что медиафасад может занять три стены здания, каждую из них он будет закрывать на две трети. Решение принято не было, так как конкретные расчеты собственникам не представили. Участники собрания приняли информацию к сведению.

Установить рекламный экран предлагается, чтобы улучшить внешний вид офис­ного центра. В последнее время краевые и городские власти уделяют большое внимание облику зданий в центре Перми. К юбилею города на центральных улицах обновили фасады, установили архитектурную подсветку. Кроме того, мэрия ввела правила маскировки кондиционеров. В 2023 году Александр Русанов, занимавший тогда пост главы Ленинского района Перми, сообщал, что арбитражный суд Пермского края обязал собственников здания по ул. Ленина, 64, в течение восьми месяцев с момента вступления решения суда в законную силу привести фасад в соответствие с требованиями правил благоустройства.

В 2024 году краевая инспекция по охране объектов культурного наследия начала подавать иски о демонтаже кондиционеров, не соответствующих требованиям к содержанию зданий на территории достопримечательного места. По данным «Ъ-Прикамье», власти хотели подать иски о приведении в нормативный вид офис­ных зданий по ул. Ленина, 64, и корпусов «Телты» на ул. Окулова. Аналогичный иск был подан администрацией Свердловского района Перми к фирме, управляющей БЦ по ул. Куйбышева, 47.

Административное здание по ул. Ленина, 64, насчитывает 15 этажей. По сведениям 2ГИС, в нем размещаются офисы и торговые точки 29 организаций. Как ранее писало интернет-издание 59.ru, этот комплекс был построен в 1970 году управлением «Главзапад­уралстрой» для своего проектного института «Оргтехстрой». Сейчас деловым центром управляет ТСН «Ленина, 64», зарегистрированное в 2019 году. По сведениям kartoteka.ru, председатель правления ТСН — Дмитрий Ступников. У здания имеется много собственников, среди них, например, ООО «Ива-Строй» (покупка и продажа собственной недвижимости, принадлежит Юрию Скудаеву и Юрию Гаврилову). Организация в 2021 году выкупила у ЗАО «ИК „Финансовый дом“» более 2 тыс. кв. м в БЦ, и теперь компании принадлежат четыре с половиной этажа.

Сейчас также реконструируют Дом актера — камерный театр в правом крыле БЦ по ул. Ленина, 64. Работы идут при поддержке «ЛУКОЙЛ-Перми». Помимо внутреннего наполнения Дома актера, возле театра благоустроят территорию, эти работы завершат нынче, сообщили в пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Перми». Возле Дома актера на месте стоянки появится зона рекреации с пешеходным бульваром. После реконструкции Дом актера стал местом постоянной «прописки» Пермского отделения Союза театральных деятелей России.

Дмитрий Ступников пояс­нил «Ъ-Прикамье», что установка медиафасада — «далекие планы», согласование проекта может занять более двух лет.

В городском департаменте градостроительства и архитектуры сообщили, что в администрацию Перми поступил на согласование колерный паспорт на здание БЦ. Проектные решения предусматривают изменение входной группы Дома актера, установление цветовых решений и замену облицовочных материалов, определение места, вида и параметров новой вывески Дома актера. Также документ определяет место для размещения объектов городского искусства, но размещение на здании рекламных конструкций, в том числе медиафасада, не предусмотрено. Колерный паспорт согласован департаментом градостроительства и архитектуры 5 августа.

Отметим, крупнейшие медиафасады в Перми установлены на зданиях ТЦ «Айсберг», «iMall Эспланада» и «Семья». Согласно порталу mediacatalog.ru, в городе имеются рекламные экраны меньшего размера — на ТЦ «Колизей Atrium», по ш. Космонавтов, 47, ул. Мира, 11в, ул. Белинского, 6б, ул. Маршрутной, 19 и по другим адресам.

По словам руководителя направления недвижимости группы «ЭКС» (управляет ТРК «Семья») Елены Ждановой, размещение такой рекламной конструкции с профильными органами власти обычно согласовывает арендатор, который будет эксплуатировать медиафасад. Правда, при наличии в здании окон экран на фасаде создаст проблемы: от такой конструкции идет тепло, ухудшается поступление воздуха и света в помещения, добавила госпожа Жданова.

Так как у здания по ул. Ленина, 64, много собственников, то, скорее всего, установку медиафасада может оплатить инвестор, полагает Марина Медведева, финансовый директор ГК «РИАЛ» (управляет ТЦ «Колизей Cinema» и «Колизей Atrium»). Этот же инвестор потом будет вносить аренд­ную плату за размещение экрана. Стоимость аренды должно определить общее собрание собственников БЦ. Однако госпожа Медведева сомневается, что такую рекламную конструкцию можно установить на фасад, если она закроет окна офисного комплекса. «Интерактивные фасады изменяют внешний облик зданий. Но насколько установка такого экрана будет соответствовать санитарным нормам и требованиям, в частности по инсоляции, предъявляемым к офисным помещениям, я затрудняюсь ответить»,— подчеркнула Марина Медведева.

Евгения Ахмедова