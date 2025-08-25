В Волгоградской области в ДТП погиб мальчик, прокуратура контролирует проверку

Прокуратура Волгоградской области контролирует ход процессуальной проверки по факту ДТП в Руднянском районе с погибшим семилетним мальчиком. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла примерно в 12:40 сегодня, 25 августа, близ дома № 26 на ул. Героя Климашкина в селе Матышево. Там 41-летний нетрезвый водитель мотоцикла «ИЖ» с самодельным прицепным устройством не справился с управлением и протаранил столб ЛЭП. На месте происшествия погиб семилетний сын этого мужчины, находившийся в прицепе, пострадала 42-летняя женщина-пассажир.

На место ДТП выезжал прокурор Руднянского района Талгат Джумагалиев. Надзорное ведомство проверит законность принятого по итогам процессуальной проверки решения.

Павел Фролов