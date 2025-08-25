Альфа-банк отсудил у «Норникеля» 6,2 млрд руб. по антисанкционным поправкам

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение взыскать с «Норильского никеля» (MOEX: GMKN) около $77,3 млн по иску Альфа-банка. Это более 6,2 млрд руб. Решение суда вступило в силу после отклонения жалобы «Норникеля».

Альфа-банк участвовал в синдицированном кредите (заем предоставляет группа кредиторов) для «Норникеля» в 2017 году. В 2020 году банк заключил соглашение с лондонским филиалом Deutsche Bank на $37 млн и с лондонским филиалом Societe Generale на $45 млн в 2021 году. Альфа-банк выполнил обязательства, заплатив более $35,7 млн и около $44,6 млн.

С марта 2022 года иностранные банки перестали переводить выплаты Альфа-банку. В июле того же года Альфа-банк потребовал от «Норникеля» выплаты напрямую, что предусмотрено новым российским антисанкционным регулированием. После отказа заемщика банк обратился в суд. Суд поддержал Альфа-банк, указав, что блокировка средств в иностранной юрисдикции не освобождает «Норникель» от обязательств перед российским банком.