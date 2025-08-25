Оплату пустят по Bluetooth

Российские банки возвращают оплату по аналогу с Apple Pay, которая будет доступна владельцам iPhone. Одним из первых ее применил «Сбер». Речь идет о технологии Bluetooth Low Energy или BLE. Как следует из названия, она позволяет проводить платежи через POS-терминалы с помощью Bluetooth вместо модуля NFC, доступ к которому закрыт для сторонних разработчиков в системе iOS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам представителей «Сбера», BLE также тестируют Т-Банк и Альфа-банк. Шеф-редактор “Ъ FM” Илья Сизов уже успел опробовать ноу-хау: «Оплата через Bluetooth доступна с главного экрана, где есть кнопка для бесконтактных платежей, в том числе QR-кодом. В этом же меню внизу есть строчка "оплатить телефоном", там можно выбрать карту, с которой спишутся деньги. Когда на терминал выводится сумма, нужно поднести телефон, и на нем появится сообщение, что сейчас будет списана определенная сумму, это нужно подтвердить вручную, и операция проходит.

Единственная проблема — Apple Pay работал без интернета, потому что карточка фактически записывалась в память устройства. В данном случае такой возможности нет».

После февраля 2022-го Apple Pay перестал работать в России. Также стали недоступными Google Pay и Samsung Pay. Владельцы Android-смартфонов смогли перейти на отечественные аналоги, так как в отличие от iOS, в их системе не закрыт доступ к модулю NFC. В случае с Apple пришлось искать другой подход, для этих целей Национальная система платежных карт представила свой прототип технологии BLE «Волна» еще в октябре 2024-го.

Скорее всего, только после ее массового внедрения Bluetooth-платежи станут по-настоящему популярными, полагает сооснователь компании Futureproof Екатерина Семерикова: «Уже давно на рынке ходила идея внедрения Bluetooth-платежей. По факту это некоторая замена NFC, когда вместо NFC-чипа мы используем Bluetooth-технологию. То есть смартфон передает информацию о платеже с помощью Bluetooth на POS-терминал. Такие методы платежа уже существовали относительно давно. За рубежом их использовали в тех странах, где не были распространены карточные платежи и сматрфон-платежи с помощью NFC.

Чем эта технология отличается от Apple Pay? В первую очередь клиентским опытом, так как раньше нам надо было просто нажать кнопку на телефоне, и платеж активировался с помощью Apple Pay. Сейчас клиентский путь немножко меняется: нужно все еще разблокировать телефон, зайти в приложение банка, чтобы Bluetooth-технология сработала. Сейчас есть некоторые ограничения, что это работает не на всех POS-терминалах. Даже у того же "Сбера" они работают только на новых, где есть этот функционал. От "Волны", которая, скорее всего, будет давать доступ ко всем банкам, этот сервис отличается тем, что он замкнут в контуре "Сбера". Если мы хотим более широкое распространение такого платежного метода, то и терминалы должны обновляться. Если мы посмотрим на "Сбер", то там уже часть терминалов обновляется для "Волны"».

В отличие от Apple Pay, технология BLE намного более уязвима для определенных видов кибер-атак, предупреждает эксперт по защите персональных данных Алексей Мунтян: «Одна их этих атак называется MitM — "man-in-the-middle. Когда два устройства пытаются соединиться, между ними появляется третье и перехватывает сигнал, создавая у первых двух иллюзию взаимодействия между собой. Если мы смотрим на базовый уровень по обеспечению защищенности этого протокола, в отличии от NFC, BLE не требует очень близкого сопряжения устройств, они могут находиться на определенном расстоянии друг от друга.

Именно поэтому посредническая атака может быть достаточно успешной. Подходите к терминалу, телефон находится в метре от него, а рядом стоит еще какой-то человек, у которого в рюкзаке может лежать устройство-перехватчик».

Национальная система платежных карт планирует массово внедрять «Волну» в 2026-м. Сейчас оператор тестирует технологию вместе с другими банками, например, ВТБ уже запустил пилотный проект по оплате через «Волну» в Москве и Подмосковье».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".