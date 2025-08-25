«Ситуация по-прежнему выглядит тупиковой»

$1 млрд в месяц — по словам Владимира Зеленского, именно столько требуется Украине от союзников на закупку американского оружия. Украинский президент заявил об этом на встрече с премьером Норвегии Гаром Стёре. Последний пообещал выделить союзнику до $9 млрд в течение двух лет. Кроме того, на этой неделе запланированы очередные консультации между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что в ближайшее время будут приняты некие прорывные решения.

Владимир Зеленский объявил о том, что ведет консультации с союзниками по гарантиям безопасности Украине. Очередная встреча с американской стороной пройдет в конце текущей недели. Смысл в том, чтобы согласовать некий общий документ и затем выйти на переговоры с Россией. Зеленский продолжает настаивать на личной встрече с Владимиром Путиным. При этом украинский президент дает понять, что настроен крайне пессимистично. Тем не менее работа идет. В Киеве находится американский спецпредставитель Кит Келлог. В Москве он считается нерукопожатным, но в украинской столице — желанным гостем, ему даже орден накануне вручили. Он, в частности, обещал ускорить все необходимые согласования по разработке тех самых гарантий безопасности.

При этом есть большие основания предполагать, что если даже указанные выше гарантии удастся оперативно подготовить, вряд ли все это устроит Москву. И что делать в таком случае, на сегодня не совсем понятно. Сценарий видится только один — продолжение военного противостояния. Зеленский на встрече с норвежским премьером Гаром Стёре заявил, что ему нужен от союзников $1 млрд в месяц, чтобы закупать оружие у США по новой программе. Имеется в виду, что европейские партнеры финансируют, НАТО является оператором этого проекта, соответственно, Америка производит вооружение и поставляет в Старый Свет.

Миллиард в месяц — много это или мало? Наверное, если всей Европой скинуться, то не так уж и много. Собственно, Норвегия здесь играет важную роль, поскольку это богатая страна, которая добывает газ, а на фоне сокращения российских поставок зарабатывает еще больше. Норвежцы готовы помогать. Премьер приехал не с пустыми руками, он обещал новые пакеты помощи — финансовые. Ко многому западные бывшие партнеры готовы, только бы не воевать. Как бы то ни было, ситуация по-прежнему выглядит тупиковой.

Уже появились измышления, что Дональд Трамп намерен восстановить отношения с Россией вне зависимости от происходящего вокруг Украины. От 47-го президента Соединенных Штатов, конечно, можно ожидать многого. Однако выглядит все это несколько странно, особенно если продолжать снабжать Киев оружием. Между тем напомним, что Трамп дал очередные две недели, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании. Одна уже прошла. Следовательно, ближайшие семь дней должны стать, по идее, определяющими.

Что-то подсказывает, что дедлайн будет опять продлен. Или Трамп разозлится, заявит, что разочарован, пообещает некие жесткие меры, санкции, пошлины. Однако рассчитывать на что-то очень серьезное не приходится. Есть прогнозы, что мир удастся заключить, например, к Рождеству, — это самый оптимистичный сценарий. Так что посмотрим, что будет дальше.

Дмитрий Дризе