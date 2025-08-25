В Волгограде управляющая пансионатом отправилась в колонию за мошенничество

В Волгограде вступил в законную силу приговор в отношении 39-летней управляющей пансионатом для престарелых граждан «Гармония» Валерии Рубцовой по уголовному делу о лишении пенсионерки единственного жилья (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

В период с 9 по 22 января прошлого года Рубцова обманным путем переоформила в свою собственность квартиру 83-летней женщины, которая решила провести в пансионате один месяц, пока ремонтируют ее жилье. Через несколько дней, 30 января, фигурантка продала эту квартиру, а деньгами распорядилась по своему усмотрению. Знакомые пенсионерки обратились в полицию, после того как пожилая женщина лишилась единственного жилья.

По решению Центрального районного суда Волгограда от 15 мая этого года Рубцова получила 3,5 года исправительной колонии общего режима. Она не согласилась с этим решением и обжаловала его в апелляционном порядке.

Волгоградский областной суд сегодня, 25 августа, оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Ранее суд по иску надзорного ведомства постановил вернуть квартиру в собственность пенсионерки.

