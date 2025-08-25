Белгородская область вошла в десятку регионов с низкой долей затрат на ЖКУ

В топ-10 российских регионов по наименьшей доле затрат населения на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вошла Белгородская область, занявшая в нем шестое место. Это следует из рейтинга «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива, в 2024 году составила 7%, снизившись за год на 1,1%. В среднем в месяц белгородцы тратят на коммунальные услуги 4,4 тыс. руб.

Другие регионы Черноземья не вошли в федеральный топ. Курская область расположилась на 16-й строчке списка с показателем в 7,9% (+0,7% за год). Куряне в среднем платят в месяц по 3,8 тыс. руб. за ЖКУ.

Орловская область заняла 19-е место. Здесь доля расходов семей в прошлом году составила 8% (-1,7%), а средний размер платежа — 4,5 тыс. руб. Следом, на 20-м месте, расположилась Тамбовская область, где показатель также составляет 8% (-2,6%). Тамбовчане в среднем платят за «коммуналку» 3,5 тыс. руб. в месяц.

Липецкая область находится на 25-м месте в рейтинге с показателем в 8,4% (не изменился за год). Средний размер платежа составляет 4,5 тыс. руб. Наибольшая доля затрат на ЖКУ в Черноземье зафиксирована в Воронежской области, оказавшейся на 41-м месте в списке. Доля расходов семей на коммунальные услуги здесь составляет 9,1% (-2%), а средний размер платежа — 4,4 тыс. руб.

Исследование подготовлено Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Росстата. Показатели рассчитаны как среднее значение за четыре квартала 2024 года. Данные за 2023 год пересчитаны по сопоставимой методике. В итоговые доли расходов на ЖКУ включены затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений.

Рейтинг возглавили Республика Ингушетия (4,6%), Кабардино-Балкарская Республика (6%) и Астраханская область (6,1%). Самая высокая доля затрат на ЖКУ в России зафиксирована в Новгородской (13,6%) и Магаданской (13,5%) областях, а также в Республике Бурятия (13,1%).

Егор Якимов