Молзаводу добавят жирности

Челябинский предприниматель, владелец торгового дома «Продхолдинг» Олег Дятчин приобрел с торгов имущественный комплекс и оборудование обанкротившегося Чекмагушевского молзавода за 141 млн руб. Ранее в этом же году он приобрел Дюртюлинский комбинат молочных продуктов. Эксперты оценили стоимость продажи ЧМЗ как невысокую из-за плохого состояния актива. В минсельхозе Башкирии «Ъ» заявили, что приветствуют появление нового инвестора и готовы оказать ему помощь в получении налоговых преференций, покупке оборудования в лизинг и закупке сырья.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Новый владелец ЧМЗ может возродить производство локальных брендов молочной продукции

Компания челябинского предпринимателя Олега Дятчина «Дейри» выкупила на торгах имущественный комплекс Чекмагушевского молочного завода (ЧМЗ, в 2021 году признан банкротом). Сумма сделки составит 140,98 млн руб. при начальной цене 146,8 млн руб. Торги проводились путем публичного предложения на понижение. В состав лота вошли производственные здания в селе Чекмагуш, магазин, очистные сооружения, земельные участки, принадлежащие предприятию, автоцистерны и автофургоны, а также оборудование.

ООО «Чекмагушевский молзавод» образовано в 2006 году. Предприятие выпускало молочную продукцию под брендом «Край курая», «Честное коровье». Наряду с АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», ООО «Агрохолдинг Башмилк» в Башкирии и ООО «Сабинский молочный комбинат» в Татарстане входило в группу «Башмилк» предпринимателя Александра Никитина (признан банкротом в 2021 году). В 2019 году «Башмилк» заморозил выпуск продукции из-за осложнившихся отношений с кредиторами, крупнейшие из которых — Россельхозбанк и Сбербанк. В настоящее время все компании группы признаны банкротами и прекратили свою деятельность. Согласно данным портала Федресурс, размер требований кредиторов Чекмагушевского молзавода оценивается в 498,4 млн руб.

ООО «Дейри» зарегистрировано в ноябре 2024 года в селе Иванаево Дюртюлинского района. Основной вид детальности — производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей. Учредителем является челябинский предприниматель, владелец и генеральный директор нескольких компаний, которые занимаются производством и сбытом молочной продукции, Олег Дятчин. Среди его активов — АО «Астория-М» (производитель сыра), ООО «Велда», ООО «Белая королева» и ООО «Торговый дом "Продхолдинг"» (входят «Уральский маслозавод», комбинат «Биолактис», торговые марки «Виват» и «Млеко»), чистая прибыль которого, согласно базе «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году составила 38,5 млн руб. при выручке 5,3 млрд руб.

В марте текущего года Олег Дятчин приобрел имущественный комплекс обанкроченного «Дюртюлинского комбината молочных продуктов» в селе Иванаево за 127,4 млн руб. В комментарии «РБК-Уфа» он сообщал, что намерен возродить предприятие, вложив в него не менее 1 млрд руб. Предприниматель также не исключил, что на комбинате возобновят производство под локальными брендами.

Вчера до Олега Дятчина «Ъ» дозвониться не удалось.

Представитель «Продхолдинга» сообщил «Ъ», что в «Дюртюлинском комбинате молпродуктов» в настоящее время идет реконструкция и перевооружение цехов.

Конкурсный управляющий ЧМЗ Рустэм Саитгареев от комментариев отказался.

По информации председателя Молочного союза Башкортостана, совладельца ООО «Уфагормолзавод» Ильдара Файзуллина, оборудование ЧМЗ изношено и восстановлению не подлежит. «Там все нужно сносить и заново строить. Плохим состоянием объектов объясняется довольно низкая цена активов»,— прокомментировал он.

«Безусловно, мы приветствуем появление нового инвестора,— заявили «Ъ» в минсельхозе Башкирии. — Со своей стороны мы готовы оказать ему помощь в получении налоговых преференций, покупки оборудования в лизинг. И, очень важно — в поиске и закупке сырого молока. Сейчас наблюдается его некоторый дефицит, но мы поможем решить этот вопрос».

Елена Мишина