Исполнитель госконтрактов подал иск на 133 млн руб. к мэрии Среднеуральска

ООО «Промдекор» подало иск на 133 млн руб. к управлению ЖКХ Среднеуральска (входит в структуру муниципальной администрации), следует из данных картотеки арбитражных дел. Компания занималась ремонтом городских дорог, однако к этим госконтрактам уже есть судебные претензии федеральной антимонопольной службы (ФАС) и прокуратуры.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Промдекор» в иске к управлению ЖКХ указывает, что оно не исполнило свои обязательства по договору строительного подряда. Иск пока оставлен судом без движения из-за отсутствия документов об уплате пошлины, которая составила более 1 млн руб. Компания может до 12 сентября устранить эти нарушения, тогда суд приступит к рассмотрению иска.

ООО «Промдекор» зарегистрировано в 2017 году, его владельцев и руководителем выступает Мясник Алоян. Он также владеет и управляет ООО «Металлпак», руководит УК ЖК «Петровский», владельцем которой является Давид Карапетян. По регистрационным данным из системы «Спарк», компания занимается производством тары из легких металлов. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 8,5 млн руб., доходы — 288,5 млн руб.

Компания выполняет два госконтракта по заказу управления ЖКХ Среднеуральска. Первый — на 323,3 млн руб. — на ремонт 35 улиц в Среднеуральске, работы должны были завершиться 30 июня. По данным сервиса Госзакупок, обязательства выполнены в полном объеме, однако оплачено пока только 194,5 млн руб. Еще один контракт стоимостью 146 млн руб. должен быть завершен до 1 сентября, компания занимается ремонтом автодороги Ганина Яма — Шувакиш в границах Среднеуральска. За него «Промдекор» уже получил 105 млн руб.

Федеральная антимонопольная служба требует признать недействительными оба контракта между администрацией Среднеуральска и ООО «Промдекор». В частности, по иску ФАС приняты обеспечительные меры, запрещающие обеим сторонам контракта о ремонте дороги Ганина Яма — Шувакиш производить какие-то действия по его исполнению. Помимо этого, иск о признании торгов недействительными к администрации Среднеуральска и компании подала прокуратура. Дела назначены к рассмотрению на сентябрь.

Анна Капустина