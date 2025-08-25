В КБР возбудили уголовное дело из-за халатности при расселении аварийного жилья

В Кабардино-Балкарии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Баксана обязанностей по расселению аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в апреле 2021 года заключением межведомственной комиссии три многоквартирных жилых дома на улице Ленина были признаны аварийными. В июне того же года администрация вынесла постановление о сносе здания. Однако до настоящего момента мер по расселению строений власти не предприняли.

«Следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. Также следствием в тесной координации с компетентными органами принимаются меры к оперативному переселению граждан из аварийного жилья», — говорится в сообщении СК.

Константин Соловьев