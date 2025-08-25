Российская космическая компания SR Space признана банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую частную аэрокосмическую компанию SR Space. Заявление с требованием признать холдинг банкротом подала инспекция ФНС №4 по Москве.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство»,— говорится в карточке дела на сайте суда. Гендиректор SR Space Олег Мансуров сказал ТАСС о намерении оспорить решение. «Интерфаксу» он также сообщил, что размер задолженности составляет 5 млн руб. и будет погашена в ближайший месяц.

Холдинг SR Space был создана в 2020 году. Он занимается разработкой суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлегкого и легкого классов, малых космических аппаратов и спутниковых группировок. В 2024-м компания провела pre-IPO. В том же году SR Space попал под санкции США.