Россельхозцентр КБР обследовал почти 22 тысячи тонн посевного материала

Россельхозцентр по Кабардино-Балкарии завершил фитопатологическое обследование почти 22 тыс. тонн семян озимых зерновых культур. Об этом сообщила пресс-служба регионального филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По информации ведомства, специалисты проанализировали 96 образцов посевного материала. По итогам проверки сельхозпроизводители получили заключения о наличии патогенов и рекомендации по обеззараживанию семян.

«Фитопатологическое обследование посевного материала играет ключевую роль в обеспечении качества семян. Раннее обнаружение скрытых инфекций и возбудителей болезней помогает аграриям провести необходимую обработку, снизить угрозу потерь урожая и предупредить распространение заболеваний на полях»,— пояснили в пресс-службе филиала.

Валентина Любашенко