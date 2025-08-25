Пензенский филиал «Т Плюс» заплатит 2,5 млн за ТО сигнализации и видеонаблюдения

Филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс» ищет поставщика на техническое обслуживание (ТО) сигнализации и систем видеонаблюдения в 2026 году. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнитель должен оказывать услуги в период с 1 января по 31 декабря 2026 года по адресу г. Пенза, ул. Ново-Черкасская, соор. 1. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,5 млн руб.

Извещение о закупке размещено 25 августа. Заявки принимаются до 4 сентября. Исполнителя выберут 29 октября.

Павел Фролов