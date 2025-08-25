Турецкие спасатели ищут пропавшего пловца из России по всему Босфору

Морская полиция и береговая охрана ищут российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в ходе Межконтинентального заплыва в Стамбуле. Спасатели ведут поиски не только на маршруте заплыва от города Канлыджа до Куручешме, но и по всему проливу Босфор, передает агентство Anadolu.

Организаторы заплыва в Стамбуле сообщили «РИА Новости», что пока спасатели не обнаружили след мужчины. Они также утверждают, что мероприятие проходило при высоких мерах безопасности.

Заплыв через Босфор на дистанцию 6,5 км стартовал сешгодня в 10.00 и завершился в 14.00. Свечников стал единственным из 2,8 тыс. спортсменов, кто не сумел финишировать. По словам очевидцев, он пропал из виду через 500–600 м после старта. Друг пловца Николай сообщил российским агентствам, что искать Николая Свечникова начали с 16.00. Генконсульство России в Стамбуле контактрует с властями Турции по ходу поисковой операции.