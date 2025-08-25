В Белгородской области восстановили 89% поврежденного при обстрелах жилья

С начала спецоперации в Белгородской области было повреждено порядка 47,7 тыс. домов и квартир. 42,6 тыс. объектов или 89,31% из них восстановили. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Согласно докладам глав приграничных муниципалитетов, за прошедшую неделю был завершен ремонт 138 жилых помещений. Разрушения при этом получил 221.

В Белгороде пострадали три частных дома и 48 квартир (всего — 51). Расписки получены от владельцев двух объектов ИЖС и 27 квартир (всего — 29). Остались в работе 100 объектов (44 частных дома и 56 квартир).

В Белгородском районе повреждены 19 ИЖС и 10 квартир (всего — 19). Восстановлены — 15 частных домов и 16 квартир (всего — 31). В ремонте нуждаются еще 174 жилых помещения (148 ИЖС и 26 квартир).

В Борисовском районе разрушения получили три частных дома и одна квартира, ремонт завершен в одной квартире. Восстановлению подлежат 150 объектов (76 ИЖС и 74 квартиры).

В Валуйском округе пострадали три частных дома. Расписки получены от собственников пяти ИЖС и одной квартиры. В работе остаются 176 жилых помещений (144 частных дома и 32 квартиры).

В Грайворонском округе повреждены 17 ИЖС и 20 квартир (всего — 37). Восстановлены пять частных домов и десять квартир (всего — 15). В ремонте нуждаются 210 жилобъектов (118 ИЖС и 92 квартиры).

В Краснояружском районе разрушения получили четыре частных дома, отремонтированы — три. Восстановлению подлежат 22 ИЖС.

В Шебекинском округе пострадали 46 частных домов и 57 квартир (всего — 103). Расписки получены от владельцев 25 ИЖС и 28 квартир (всего — 53). В работе остаются 2 333 жилпомещений (1 485 частных домов и 848 квартир).

Алина Морозова