AFP: Ирак планирует отпустить сотни заключенных иностранок, включая россиянок

Власти Ирака планируют вернуть сотни иностранных женщин и их детей, заключенных в иракских тюрьмах из-за связи с членами «Исламского государства» (ИГ; признана в РФ террористической организацией и запрещена). Об этом сообщили источники AFP. Представитель иракской службы безопасности сказал агентству, что наибольшие число заключенных — выходцы из России, Турции и Азербайджана.

Источник AFP заявил, что на родину не будут возвращены женщины, приговоренные к смертной казни. При этом отпустить планируют тех, кого признали виновным в уголовных преступлениях или связи с ИГ (признана в РФ террористической организацией и запрещена). Преимущественно речь идет о женах бойцов этой организации.

Неназванный собеседник AFP из судебных органов сообщил, что в тюрьмах Ирака содержатся около 625 иностранцев, а также 60 детей. Иракские власти создали комитет, которому поручили разработать план освобождения заключенных иностранок на фоне переполненности пенитенциарных учреждений, отмечает AFP. В мае Минюст страны сообщал, что в 31 тюрьме содержатся 65 тыс. заключенных, хотя система были рассчитана лишь на половину от этого числа.

В 2023 году более 400 женщин, в том числе десятки россиянок, заключенных в тюрьме «Русафа» в Багдаде, объявляли голодовку в знак протеста: они требовали освободить их, поскольку сами никогда не вступали в ИГ (признана в РФ террористической организацией и запрещена). Весной 2025-го о голодовке вновь сообщали еще 57 россиянок, содержащихся в этой тюрьме. Правозащитные организации заявляли о допущенных нарушениях во время слушаний по этим делам.

Лусине Баласян