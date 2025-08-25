В Дагестане мужчина избил туристку с младенцем из-за платья

В Каспийске возбуждено уголовное дело после нападения на туристку с грудным ребенком. Инцидент произошел 21 августа на улице Ленина. По данным местных Telegram-каналов, мужчина подошел к туристке и крикнул: «Эй ты, нормально одевайся». Она была в платье. В ответ женщина, державшая на руках младенца, посоветовала обидчику следить за собственной женой, после чего последовал удар.

На защиту дочери бросилась ее мать. Она ударила нападавшего пакетом по голове. Мужчина ответил ей ударом в лицо, от которого та упала, получив сотрясение мозга, и была госпитализирована. Злоумышленник скрылся с места на белой «Газели», но позже был задержан.

Местным следственным отделом управления СКР по Дагестану возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганства с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК). Максимальная санкция по статье — пять лет лишения свободы. Следствие намеревалось ходатайствовать перед судом об аресте задержанного мужчины.