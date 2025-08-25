Коррупцию нашли в лиманах

В Краснодаре на новое рассмотрение направлено дело бывшего замначальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Олега Ишкова. Ранее он получил 11 лет колонии по обвинению во взятках. Чиновник получал деньги за прием работ по расчистке лиманов. На повторном процессе будет рассмотрен один вопрос — о конфискации денежных средств осужденного.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокурора Краснодарского края Сергея Табельского о направлении на новое рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Олега Ишкова. В сентябре 2024 года вступил в силу приговор Прикубанского райсуда Краснодара, которым господин Ишков был признан виновным в двух эпизодах получения особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Подсудимого приговорили к 11 годам колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 8 млн руб. Фигурант, находившийся во время процесса под домашним арестом, был взят под стражу.

Прокурор края Сергей Табельский, не оспаривая виновность Олега Ишкова, а также вид и размер назначенного экс-чиновнику наказания, выразил несогласие с тем, что районный суд не вынес решения о конфискации принадлежащих осужденному денежных средств. Коллегия по уголовным делам Четвертого кассационного суда согласилась с доводами прокурора, отменила приговор в этой части и направила дело в Прикубанский райсуд на новое рассмотрение.

Осужденный Олег Ишков, который не признал вину, также подавал кассационную жалобу, настаивая на оправдании.

Однако суд не нашел оснований для отмены основной части судебного акта, которым были установлены факты коррупции в Азово-Черноморском филиале ФГБУ «Главрыбвод».

Олег Ишков был задержан сотрудниками краевого УФСБ в его рабочем кабинете 2 марта 2020 года. В тот момент чиновник принимал представителя ростовской строительной компании «ЗВ Групп», который во время разговора написал на листе бумаги: «Привезу 10 ящиков красного вина к 8 марта». Затем бизнесмен передал господину Ишкову пакет, после чего в кабинет вошли оперативники. По словам представителя компании, в записке был обозначен размер находящейся в пакете взятки — 10% от суммы контракта, то есть 2 млн руб. Олег Ишков настаивал на том, что никакого тайного смысла в записке не было, речь шла о покупке вина для поздравления женщин.

Что же касается обнаруженных в пакете средств, то чиновник объяснил ситуацию провокацией со стороны неких враждебно настроенных руководителей ФГБУ «Главрыбвод».

В ходе расследования дела представитель «ЗВ Групп» сообщил, что откаты Олегу Ишкову передавались по требованию последнего в период с 2018 по 2020 год. Строительная компания выступала подрядчиком в проектах рыбохозяйственной мелиорации, реализуемых за счет средств федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ». Стоимость работ по расчистке Васильчикова ерика, соединяющего реку Протоку с лиманом Замарайков, составила 70 млн руб., расчистка Соловьевского гирла, соединяющего Куликово-Курчанскую систему лиманов с Азовским морем,— 20 млн руб. Обсуждая выполнение контракта с руководством «ЗВ Групп», Олег Ишков несколько раз давал понять, что без его санкции работы не будут приняты и оплачены. Сначала чиновник требовал 20% от стоимости контракта, однако затем подрядчику удалось снизить размер отката до 10%, утверждал представитель «ЗВ Групп».

Анна Перова, Краснодар