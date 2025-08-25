Нидерланды погрузились в хаос

Временное правительство Нидерландов погрузилось в политический хаос после решения министра иностранных дел Каспара Велдкампа уйти в отставку. Мотивом такого шага стала неспособность правительства согласовать санкции в отношении Израиля. После этого партия «Новый общественный договор», в которую входил глава МИДа, вышла из правящей коалиции, ее сторонники освободили еще четыре министерских портфеля. Теперь оставшиеся члены правительства будут совмещать по две должности до выборов в октябре, а управлять страной будут две партии, имеющие лишь 20% мест в парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп

Фото: Yves Herman / Reuters Бывший министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп

Фото: Yves Herman / Reuters

Скандал разразился вечером 22 августа, после того как кабинет министров временного правительства страны не смог договориться о введении санкций против Израиля. Каспар Велдкамп объявил о своей отставке и покинул заседание. За ним последовали его однопартийцы из «Нового общественного договора». Сама партия вскоре объявила о выходе из правящей коалиции. «Я чувствую себя скованным в определении курса, который считаю необходимым как министр иностранных дел»,— сказал господин Велдкамп СМИ после своего решения. Он пояснил, что не нашел поддержки своих решений у коллег.

При этом раскол по вопросу Израиля случился не одномоментно: этот вопрос постепенно нарастал и поляризовал как правительство, так и общество. Традиционно страна была важным партнером Израиля, в том числе в вопросах безопасности, но военная кампания против «Хамаса» вызвала широкое недовольство в нидерландском обществе. В начале июня в Гааге прошли самые масштабные за последние 20 лет протесты, которые собрали от 100 тыс. до 150 тыс. человек и были направлены против военных действий Израиля. Тогда правительство ограничилось лишь введением санкций в отношении двух правых израильских политиков. Сообщения о голоде в секторе Газа подтолкнули дискуссию об отказе от сотрудничества с Израилем.

Последние три доклада о ситуации в анклаве, подготовленные по заказу правительства, давали однозначную оценку о происходящей там гуманитарной катастрофе.

21 августа Нидерланды вместе с еще 20 странами подписали совместную декларацию с осуждением планов Израиля построить новое поселение на 3400 домов на Западном берегу реки Иордан. Критики инициативы указывали на то, что строительство нового поселения на оккупированной территории противоречит международному праву и категорически неприемлемо. Каспар Велдкамп как бывший посол в Израиле, хорошо знакомый с регионом, призывал к более решительным мерам.

Вместе с главой МИДа в отставку ушли еще четыре министра и четыре замминистра. 25 августа премьер-министр Дик Схоф распределил девять вакантных портфелей среди тех, кто уже занимает ключевые должности. Так, министр обороны Рубен Брекелманс теперь возглавит еще и МИД страны, а министр юстиции Дэвид ван Вил возьмет на себя МВД. Это будет уже третий пост для политика: в июне под его руководство уже частично отошла иммиграционная служба Нидерландов. Также будут совмещены позиции министра строительства и социальных вопросов, министра образования и климата и, наконец, министра инфраструктуры и здравоохранения.

В таком виде правительство просуществует еще не один месяц: парламентские выборы назначены на 29 октября, а формирование нового правительства по их итогам вряд ли будет простым.

Текущий кабинет изначально был сформирован из четырех партий, на коалиционные переговоры потребовалось полгода. Он приступил к работе в июле 2024 года и просуществовал меньше года: уже в июне 2025 года ультраправая Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом заявила о выходе из соглашения на фоне ожесточенных споров об усилении миграционного контроля. Теперь она — главная оппозиционная сила страны, которая имеет 37 мест в парламенте.

С выходом из коалиции «Нового общественного договора» (20 мест) правительство оказалось почти фиктивным: Народная партия за свободу и демократию (24 мандата) и «Фермерско-гражданское движение» (7 мандатов) в сумме контролируют лишь 31 место в 150-местном парламенте. Ни одно решение без оппозиции они принять не смогут, а кабинет фактически утратил власть.

Бывшие партнеры по коалиции уже обвинили Каспара Велдкампа в сознательном создании хаоса: дипломат не мог не понимать последствий своего шага. Эксперты же считают отставку не жестом принципа, а расчетом. За два месяца до выборов партия, потерявшая почти весь электорат, попыталась оседлать антиизраильскую волну и сыграть на обострении. Добровольный уход дал ей возможность вернуться в игру — и превратить хаос в предвыборный капитал.

Вероника Вишнякова