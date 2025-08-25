Германия выделит Украине €18 млрд в ближайшие два года

Правительство Германии планирует выделить Украине по €9 млрд в ближайшие два года. Об этом во время визита в Киев сообщил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль. Он подчеркнул, что такая поддержка важна не только для внутренней стабильности Украины, но и для безопасности всей Европы.

По словам господина Клингбая, переговоры между Берлином и Киевом касаются не только финансовой помощи, но и других аспектов сотрудничества, направленных на укрепление устойчивости страны в нынешних условиях, передает издание «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года Германия направила Украине свыше €50 млрд, из которых около €25 млрд пошли на прием беженцев, €17 млрд — на военную поддержку, включая подготовку солдат, и €6,7 млрд — на гражданские нужды, такие как восстановление энергетической инфраструктуры.