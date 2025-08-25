Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Космос женственности

Андрей Плахов — ко дню рождения Маргариты Тереховой

25 августа отмечает день рождения Маргарита Терехова. Кинообозреватель “Ъ” вспоминает лица отечественной звезды и массового, и авторского кино.

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Она принадлежит к избранным актрисам, наделенным даром киногении. Это когда возникает роман, эротическое напряжение между камерой и объектом — то, что отличает настоящих кинозвезд от просто хороших актеров. Но за камерой стоит человек, и потому это роман двух личностей, плод которого запечатлен на экране. Так Джозеф фон Штернберг запечатлел Марлен Дитрих, Франсуа Трюффо — Катрин Денев, Микеланджело Антониони — Монику Витти, Райнер Вернер Фассбиндер — Ханну Шигуллу и Андрей Тарковский — Маргариту Терехову.

Ее лицо в «Зеркале» — одна из икон киноискусства ХХ века. Это был, по выражению критика Елены Стишовой, «космос женственности».

У нее было много других лиц — тоже прекрасных. Мы познакомились, когда она сыграла Миледи, и записали интервью в Театре Моссовета. А потом судьба свела нас, не поверите, в Кремле. Шел Пятый съезд кинематографистов — первый бунт на корабле «Перестройка». Бондарчук и другие «генералы» лежали в обмороке, счетная комиссия чуть не до утра считала голоса, по кремлевскому саду ходил мистический солдат с соколом на плече. В разгар антиалкогольной кампании кто-то чудом достал бутылку водки, и делегаты пили ее из ладоней Маргариты Тереховой.

Актриса Маргарита Терехова в 2002 году

Актриса Маргарита Терехова в 2002 году

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Актриса Маргарита Терехова в 2002 году

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Да, вот так мы в тот исторический миг прикоснулись к иконе. Тарковский тогда уже уехал, но еще не был канонизирован и считался предателем родины. Настасья Филипповна так и не была сыграна. Тереховой предстояло искать новых режиссеров или режиссировать самой, строить свою артистическую жизнь. Мы были соседями и частенько общались с Ритой (Маргариту Борисовну мы быстро оставили в прошлом) в ее квартире на Большой Грузинской.

Потом я переехал в соседний дом, но тогда уже увидеть ее было нельзя. Звезда, как ей и положено, стала недоступной, и только излучаемый ею далекий свет продолжал свою прихотливую игру в кадре. Как в «Зеркале».

Миледи российского кино

«Мама все, что не успела, не доделала в своей актерской жизни,— потом мне и Анечке (дочери Маргариты Тереховой.— &quot;Ъ&quot;) передавала. А как иначе я умудрилась бы окончить школу с золотой медалью, быть капитаном юношеской сборной Узбекистана по баскетболу, как могла все успеть?..» &lt;br> Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области, но вскоре семья актеров перебралась в Узбекистан

«Мама все, что не успела, не доделала в своей актерской жизни,— потом мне и Анечке (дочери Маргариты Тереховой.— "Ъ") передавала. А как иначе я умудрилась бы окончить школу с золотой медалью, быть капитаном юношеской сборной Узбекистана по баскетболу, как могла все успеть?..»
Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области, но вскоре семья актеров перебралась в Узбекистан

Фото: РИА Новости

В 1959 году Маргарита Терехова поступила в Ташкентский госуниверситет на физико-математический факультет, но бросила его, чтобы уехать в Москву. Спустя пять лет окончила студию при Академическом театре имени Моссовета, ее мастер Юрий Завадский назвал актрису «черным ящичком с секретами, от которого не знаешь, чего ждать в следующую минуту» &lt;br> На фото: с актрисой Фаиной Раневской (справа)

В 1959 году Маргарита Терехова поступила в Ташкентский госуниверситет на физико-математический факультет, но бросила его, чтобы уехать в Москву. Спустя пять лет окончила студию при Академическом театре имени Моссовета, ее мастер Юрий Завадский назвал актрису «черным ящичком с секретами, от которого не знаешь, чего ждать в следующую минуту»
На фото: с актрисой Фаиной Раневской (справа)

Фото: Вера Петрусова / Фотоархив журнала «Огонек»

«Никогда не надо путать персонажей с человеком» &lt;br>Сразу после окончания учебы Маргарита Терехова начала работу в театре имени Моссовета и выступала там в течение почти 20 лет. Покинув его в 1983 году, она и Игорь Тальков организовали музыкальный коллектив «Балаганчик», но уже в 1987-м актриса вернулась в труппу театра имени Моссовета и служит там до сих пор

«Никогда не надо путать персонажей с человеком»
Сразу после окончания учебы Маргарита Терехова начала работу в театре имени Моссовета и выступала там в течение почти 20 лет. Покинув его в 1983 году, она и Игорь Тальков организовали музыкальный коллектив «Балаганчик», но уже в 1987-м актриса вернулась в труппу театра имени Моссовета и служит там до сих пор

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Дочь Анна Терехова: «Каждый день до глубокой ночи она читала сценарии. Ее буквально заваливали ими — раньше же не было компьютеров и прочей техники, поэтому домой к нам приносили огромные папки с машинописными или рукописными сценариями. Конечно, все прочитать мама не могла физически. И сценарии годами лежали у нас дома — ждали своего часа…» &lt;br> За свою кинокарьеру Маргарита Терехова сыграла более 50 ролей, но дебютировала в кино она в 1965 году — в фильме армянского режиссера Фрунзе Довлятяна «Здравствуй, это я!»

Дочь Анна Терехова: «Каждый день до глубокой ночи она читала сценарии. Ее буквально заваливали ими — раньше же не было компьютеров и прочей техники, поэтому домой к нам приносили огромные папки с машинописными или рукописными сценариями. Конечно, все прочитать мама не могла физически. И сценарии годами лежали у нас дома — ждали своего часа…»
За свою кинокарьеру Маргарита Терехова сыграла более 50 ролей, но дебютировала в кино она в 1965 году — в фильме армянского режиссера Фрунзе Довлятяна «Здравствуй, это я!»

Фото: РИА Новости

«Если кто-то ожидает, что будет чудо, его никогда не будет. Кино (мы же снимали на пленку) — это чудо само по себе. Если оно происходит, это происходит только потом, когда оно выходит на зрителей» &lt;br> Настоящую славу Тереховой принесли фильмы «Бегущая по волнам» (1967) и «Белорусский вокзал» (кадр из фильма на фото, 1970)

«Если кто-то ожидает, что будет чудо, его никогда не будет. Кино (мы же снимали на пленку) — это чудо само по себе. Если оно происходит, это происходит только потом, когда оно выходит на зрителей»
Настоящую славу Тереховой принесли фильмы «Бегущая по волнам» (1967) и «Белорусский вокзал» (кадр из фильма на фото, 1970)

Фото: Мосфильм / Fotodom

Маргарита Терехова лишь дважды работала с Андреем Тарковским — в фильме «Зеркало» (кадр из фильма на фото, 1975) и в спектакле «Гамлет», но после этого режиссер назвал ее «обыкновенной гениальной актрисой»

Маргарита Терехова лишь дважды работала с Андреем Тарковским — в фильме «Зеркало» (кадр из фильма на фото, 1975) и в спектакле «Гамлет», но после этого режиссер назвал ее «обыкновенной гениальной актрисой»

Фото: Mosfilm / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom

После выхода «Зеркала» за Тереховой закрепилось амплуа музы Тарковского. «Рита, ты думаешь, я не понимаю, что не только ты меня нашла, но и я тебя нашел?» — говорил режиссер &lt;br> На фото: Маргарита Терехова на вечере, посвященном памяти кинорежиссера Андрея Тарковского

После выхода «Зеркала» за Тереховой закрепилось амплуа музы Тарковского. «Рита, ты думаешь, я не понимаю, что не только ты меня нашла, но и я тебя нашел?» — говорил режиссер
На фото: Маргарита Терехова на вечере, посвященном памяти кинорежиссера Андрея Тарковского

Фото: РИА Новости / Галина Кмит

Пик популярности актрисы пришелся на рубеж 1970-1980-х годов. Терехова много снималась. Именно тогда актриса исполнила главные роли в музыкальных фильмах Яна Фрида «Собака на сене» (1978) и «Благочестивая Марта» (1980), сыграла в киноленте чилийского режиссера Себастьяна Аларкона «Санта-Эсперанса» (кадр из фильма на фото, 1979). Благодаря роли в фильме Арво Ихо «Только для сумасшедших» (1990) она получила призы за лучшую женскую роль сразу четырех европейских кинофестивалей

Пик популярности актрисы пришелся на рубеж 1970-1980-х годов. Терехова много снималась. Именно тогда актриса исполнила главные роли в музыкальных фильмах Яна Фрида «Собака на сене» (1978) и «Благочестивая Марта» (1980), сыграла в киноленте чилийского режиссера Себастьяна Аларкона «Санта-Эсперанса» (кадр из фильма на фото, 1979). Благодаря роли в фильме Арво Ихо «Только для сумасшедших» (1990) она получила призы за лучшую женскую роль сразу четырех европейских кинофестивалей

Фото: Мосфильм / Fotodom

Самой известной работой Маргариты Тереховой, пожалуй, стала роль Миледи в картине «Д`Артаньян и три мушкетера» (кадр из фильма на фото, 1978). Георгий Юнгвальд-Хилькевич был не только режиссером, но и другом детства актрисы

Самой известной работой Маргариты Тереховой, пожалуй, стала роль Миледи в картине «Д`Артаньян и три мушкетера» (кадр из фильма на фото, 1978). Георгий Юнгвальд-Хилькевич был не только режиссером, но и другом детства актрисы

Фото: Гостелерадио СССР

«Да я давно режиссирую!.. Только никто этого не хочет замечать...»&lt;br> В 1994 году состоялся режиссерский дебют Маргариты Тереховой в театре имени Моссовета, на сцене которого она поставила спектакль «Когда пройдет пять лет», основанный на поэзии Федерико Гарсиа Лорки. В 1996-м ей было присвоено звание народной артистки России &lt;br> На фото: с актерами Александром Линьковым (слева) и Виктором Сухоруковым на сборе труппы театра имени Моссовета перед открытием нового сезона

«Да я давно режиссирую!.. Только никто этого не хочет замечать...»
В 1994 году состоялся режиссерский дебют Маргариты Тереховой в театре имени Моссовета, на сцене которого она поставила спектакль «Когда пройдет пять лет», основанный на поэзии Федерико Гарсиа Лорки. В 1996-м ей было присвоено звание народной артистки России
На фото: с актерами Александром Линьковым (слева) и Виктором Сухоруковым на сборе труппы театра имени Моссовета перед открытием нового сезона

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

«Я не подозревала, что снимать кино окажется задачей не из легких... Но что-то нас спасало. Мне казалось, что нас курирует сам Чехов» &lt;br> В 2002 году, после 10-летней паузы в кинокарьере, Маргарита Терехова дебютировала как режиссер фильма, поставив драму по пьесе Антона Чехова «Чайка». Главные роли в нем сыграли дети актрисы Анна (на фото слева) и Александр

«Я не подозревала, что снимать кино окажется задачей не из легких... Но что-то нас спасало. Мне казалось, что нас курирует сам Чехов»
В 2002 году, после 10-летней паузы в кинокарьере, Маргарита Терехова дебютировала как режиссер фильма, поставив драму по пьесе Антона Чехова «Чайка». Главные роли в нем сыграли дети актрисы Анна (на фото слева) и Александр

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Будьте счастливы! Рожайте детей, в этом смысл жизни женщины! А мужчины приходят и уходят — бог с ними!» &lt;br> Маргарита Терехова была в браке три раза, но каждый из них завершился разводом. Ее первым мужем стал однокурсник Вячеслав Бутенко, вторым — болгарский актер Савва Хашимов, в 1970 году у пары появилась дочь Анна, третьим — Георгий Гаврилов. В 1981 году у Маргариты Тереховой родился сын Александр. С его отцом Сайфиддином Тураевым, владельцем трикотажной фабрики, артистка познакомилась во время творческой поездки в Таджикистан

«Будьте счастливы! Рожайте детей, в этом смысл жизни женщины! А мужчины приходят и уходят — бог с ними!»
Маргарита Терехова была в браке три раза, но каждый из них завершился разводом. Ее первым мужем стал однокурсник Вячеслав Бутенко, вторым — болгарский актер Савва Хашимов, в 1970 году у пары появилась дочь Анна, третьим — Георгий Гаврилов. В 1981 году у Маргариты Тереховой родился сын Александр. С его отцом Сайфиддином Тураевым, владельцем трикотажной фабрики, артистка познакомилась во время творческой поездки в Таджикистан

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«У любого человека судьба непростая. И знаки нам подаются с разных сторон. Надо бы уметь понимать...» &lt;br> В 2019 году дети Маргариты Тереховой признались, что их мать больше 10 лет страдает болезнью Альцгеймера, которая прогрессирует. Актриса не появляется на публике, практически не встает с кровати и не разговаривает

«У любого человека судьба непростая. И знаки нам подаются с разных сторон. Надо бы уметь понимать...»
В 2019 году дети Маргариты Тереховой признались, что их мать больше 10 лет страдает болезнью Альцгеймера, которая прогрессирует. Актриса не появляется на публике, практически не встает с кровати и не разговаривает

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

