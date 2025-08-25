Между Ставропольем и Дагестаном отремонтируют более 70 километров трассы

В Ставропольском крае до конца 2026 года обновят более 70 километров федеральной трассы А-167. Она соединяет Кочубей, Нефтекумск, Зеленокумск и Минеральные Воды. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Кавказ».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы проведут на участках с наиболее сильным износом: с 95-го по 126-й км, с 145-го по 180-й км и с 280-го по 286-й км. Специалисты проведут поверхностную обработку покрытия, что увеличит его срок службы.

Кроме того, на 35 км трассы установят стационарное уличное освещение в 11 населенных пунктах. Речь идет о Нефтекумске, Урожайном, Левокумском, Буденновске, Орловке, Тереке, Стародубском, Нине, а также Новозаведенном, Обильном и Садовом.

Мария Хоперская