Исламские страны призвали прекратить поставки оружия Израилю и ввести санкции

Страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали ввести санкции против Израиля и прекратить поставки вооружений в страну. Об этом говорится в заявлении по итогам внеочередного заседания совета министров иностранных дел стран-членов организации. Подписанты призвали включить израильтян, осуществляющих поселенческую деятельность, в списки террористов и преследовать их в судебном порядке.

Члены организации заявили, что «все преступления, совершенные государством-оккупантом Израилем, включая агрессию, геноцид, этнические чистки, разрушения, незаконную блокаду сектора Газа, использование голода в качестве средства ведения войны» и поселенческая деятельность являются «военными преступлениями, геноцидом, и преступлениями против человечности, которые требуют привлечения к ответственности в соответствии с международным уголовным правом».

Члены заседания также призвали Совет Безопасности ООН провести посвященную израильской агрессии против палестинского народа внеочередную сессию в ходе заседаний Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

21-е заседание министров иностранных дел стран-членов ОИС прошло в Джидде 25 августа. Оно было созвано по инициативе Турции, Ирана и Государства Палестины.

Анастасия Домбицкая