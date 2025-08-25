РСПП: почти 30% компаний собираются экономить на персонале

Во втором квартале 2025 года почти 30% российских компаний планируют сократить расходы за счет экономии на персонале, следует из мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Этот показатель вырос на 12 п. п. по сравнению с первым кварталом.

Из числа компаний, намеренных уменьшить издержки на кадровую политику, две трети собираются снизить найм новых сотрудников. Почти половина респондентов рассматривает возможность уменьшить размер социальных пакетов, что может затронуть корпоративные программы, связанные с обучением и развитием персонала.

Всего 65,5% опрошенных компаний поставили целью снижение расходов. В первую очередь предприниматели планируют экономить на административных и общехозяйственных нуждах — с таким ответом согласились 87% участников опроса. Кроме того, 45% предприятий рассчитывают сократить затраты на потребляемые услуги, а 17% — на закупку комплектующих и сырья.

Согласно данным профсоюзов и деловых объединений, в России начала расти скрытая безработица. Растёт число работников, которые либо находятся в простое, либо заняты неполный рабочий день или неполную неделю.

Респонденты отметили, что если в первом квартале главной проблемой был сокращающийся спрос, то во втором квартале к нему добавились недостаток оборотных средств и ограниченный доступ к финансированию — такая позиция была у третьей части опрошенных. Значимость ограничений из-за импорта выросла: теперь 18,4% компаний испытывают сложности с обновлением оборудования и технологий, тогда как в первом квартале таких было 9,3%. При этом валютная нестабильность стала отмечаться реже — с 17,4% до 6,9%.

Другие существенные проблемы для компаний — неплатежи контрагентов (более четверти опрошенных), ухудшение условий поставок сырья и комплектующих (16,1%), влияние западных санкций (14,9%), рост фискальной нагрузки (13,8%). Около 10% предприятий столкнулись с сокращением объёмов производства, логистическими сложностями и отменой или переносом инвестиционных программ.