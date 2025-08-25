Молокозавод с дисконтом

Владелец челябинского «Продхолдинга» Олег Дятчин покупает имущественный комплекс обанкротившегося Чекмагушевского молочного завода в Башкортостане за 141 млн руб. Компания «Дейри», которой владеет и руководит бизнесмен, стала единственны участником и победителем повторных торгов на понижение цены. Рыночная стоимость предприятия, входившего в группу компаний «Башмилк», оценивалась в почти 450 млн руб. В марте Олег Дятчин купил еще один бывший завод «Башмилка» за 127,4 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продать «Чекмагушмолзавод» удалось лишь с седьмого раза

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Продать «Чекмагушмолзавод» удалось лишь с седьмого раза

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Имущественный комплекс обанкротившегося ООО «Чекмагушевский молочный завод» («Чекмагушмолзавод») в Башкирии покупает челябинский предприниматель, владелец группы компаний «Продхолдинг» Олег Дятчин. Единственным участником и победителем торгов стало ООО «Дейри», принадлежащее бизнесмену. Сообщение об этом опубликовано на Федресурсе.

Стоимость предприятия по итогам торгов, проводившихся в форме публичного предложения на понижение цены, составила 140,98 млн руб. Это минимальная цена продажи. Начальная стоимость была 146,8 млн руб.

Производство «Чекмагушмолзавод» расположено в селе Чекмагуш. Выставленный на торги имущественный комплекс включает почти 200 объектов. Среди них земельные участки, производственные здания, проходные, столярный цех, бойлерная, магазин, очистные сооружения, насосная станция, а также полный комплект оборудования и транспортные средства — автобус, около 20 автоцистерн и автофургонов. Большая часть имущества находится в залоге у «Россельхозбанка». Около десяти единиц оборудования принадлежат лично собственнику предприятия Александру Никитину. Это имущество также в залоге у банка.

Протокол о результатах торгов опубликован в конце прошлой недели. Договор купли-продажи пока не подписан.

Продать производственный комплекс «Чекмагушмолзавод» удалось лишь с седьмого раза и после падения стоимости более чем в три раза.

Первые торги были объявлены в 2023 году с начальной ценой 414,8 млн руб. Рыночная стоимость завода тогда составляла 447,8 млн руб. На аукцион никто не заявился. Всего в 2023 году торги не состоялись трижды, в 2024 — дважды, и один раз в 2025 году.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Дейри» было зарегистрировано в ноябре 2024 года в селе Иванаево Дюртюлинского района Башкирии. Основной вид деятельности — производство сливочного масла и другой масложировой продукции. Генеральный директор и владелец 100% уставного капитала компании предприниматель из Челябинской области Олег Дятчин. Бизнесмен руководит и владеет группой «Продхолдинг», в которую входят организации по производству и продаже масложировой продукции, сухого молока и спортивного питания. Среди них озерское ООО «Уральский маслозавод» (УМЗ), которое производит масло и спреды под несколькими торговыми марками и поставляет их в крупные торговые сети. Крупнейшая компания Олега Дятчина — челябинское ООО «Торговый дом “Продхолдинг”». В 2024 году выручка этой организации составила 5,2 млрд руб., а чистая прибыль — 38,1 млн руб.

ООО «Чекмагушевский молочный завод» зарегистрировано в 2006 году. С 2018-го года юридический адрес находится в деревне Вавилово Уфимского района. Предприятие входило в агрохолдинг «Башмилк» Александра Никитина и выпускало продукцию под брендами «Край Курая» и «Честное коровье». В 2019 году завод получил убыток в размере 113,3 млн руб. после прибыли 174 млн в 2018-м. Тогда выручка предприятия упала с 2,1 млрд до 231,5 млн руб.

В сентябре 2021 года Арбитражный суд Республики Башкортостан признал «Чекмагушмолзавод» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.

Банкротами были признаны все организации, входившие в группу компаний «Башмилк», — АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», управляющая компания «Агрохолдинг Башмилк», ООО «Милка» и ООО «Сабинский молочный комбинат» (Татарстан). Основателя холдинга Александра Никитина суд признал несостоятельным в 2020 году.

На момент подготовки материала в ООО «Дейри» и «Продхолдинге» не ответили на запрос “Ъ-Южный Урал” о покупке завода в Башкирии.

Владелец челябинского «Продхолдинга» Олег Дятчин в марте этого года выкупил еще один актив «Башмилка» — имущественный комплекс Дюртюлинского комбината. Цена сделки составила 127,4 млн руб. На первых торгах в 2023 году стоимость объекта была около 400 млн руб. В апреле бизнесмен сообщал РБК, что намерен инвестировать в предприятие около 1 млрд руб. и возродить производство. На заводе в Башкирии Олег Дятчин планировал изготавливать сливочное масло и сухое молоко. Для развития бизнеса в соседнем регионе челябинский предприниматель создал компанию «Дейри».

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отмечает, что снижение цены «Чекмагушмолзавода» в три раза «выглядит оправданным». Эксперт отметила, что Башкирия наравне с Татарстаном и Краснодарским краем входит в тройку лидеров по производству товарного молока в России, поэтому мощности по его переработке востребованы.

«Тем не менее, мы говорим о рынке со сложной конъюнктурой. Дело в том, что в 2022–2023 годах в стране наблюдался существенный спад производства молока, во многом связанный с разрывом сложившихся за предшествовавшие три десятка лет деловых и логистических цепочек. Из страны массово уходили международные холдинги, наблюдались перебои с поставкой оборудования, племенного скота и даже упаковки для молочной продукции. В 2023 году производство товарного молока слегка сократилось — примерно на 1–1,3%, что повлияло в том числе и на снижение выпуска сливочного масла. Именно в тот период Чекмагушевский молочный завод и был выставлен на продажу. Мягко говоря, не самый удачный момент. Предположу, что во многом именно в этой связи и возникли проблемы с поиском покупателя. Сейчас ситуация в основном нормализовалась, хотя определенные трудности все еще остаются. Поэтому вполне можно говорить о том, что дисконт в целом выглядит оправданным»,— говорит Анастасия Владимирова.

По ее оценке, сейчас рентабельность производства в этой сфере оценивается в 10–15% в год, но на сроки окупаемости могут влиять состояние приобретенных активов, то есть размер дополнительных инвестиций в производство, его модернизацию и развитие, а также конъюнктура рынка. Срок окупаемости вложений может составить 6–7 лет, считает Анастасия Владимирова.

Юлия Гарипова