Судимого за экстремизм нижегородца лишили гражданства РФ

Суд в Нижнем Новгороде отказал уроженцу Абхазии в иске к ГУ МВД о признании незаконным решения о лишении его гражданства РФ. Основанием для лишения гражданства стал приговор по делу об экстремизме.

Гражданство РФ истец получил в упрощенном порядке — как беженец, вынужденный вместе с семьей покинуть Абхазию. В 2023 году его приговорили к условному сроку за организацию деятельности экстремистской религиозной организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Данная статья входит в перечень преступлений, по которым лиц, приобретших гражданство РФ, можно лишить этого статуса.

Истец в заявлении указывал, что он длительное время проживает в России, женат на гражданке РФ, имеет положительную характеристику с места работы. Однако суд поддержал решение ГУ МВД. Согласно разъяснениям Конституционного Суда РФ, преступления по определенным статьям свидетельствуют о том, что лицо при приобретении гражданства сообщило ложные сведения об обязательстве соблюдать Конституцию РФ и российское законодательство.

В решении суда отмечается, что истцу не запрещено проживать в России, а значит он по-прежнему может вести трудовую деятельность и семейную жизнь.

Галина Шамберина