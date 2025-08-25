Тайфун не выпустил с Хайнаня

Сотни россиян не могут вылететь с китайского острова Хайнань из-за тайфуна. На регион обрушился мощный шторм «Каджики». Он нарушил расписание рейсов, привел к закрытию аэропортов и парализовал движение. Российские туристы застряли в городе Санья. Об этом сообщили в консульстве России в Гуаньчжоу. На Хайнане объявлен высший уровень реагирования. По данным агентства «Синьхуа», эвакуированы более 20 тыс. человек. Около 30 тыс. рыболовецких судов вернулись в порты. Закрыты школы, остановлен транспорт, приостановлена работа предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sun Qing / VCG / Getty Images Фото: Sun Qing / VCG / Getty Images

Туристы рассказали “Ъ FM” об обстановке на острове и о последствиях тайфуна:

«Тайфун прошел очень мощный. У нас нет сравнения, но это кошмар. В отелях и машинах выбиты окна. По обеим сторонам улицы валяются деревья, фрагменты крыш и других конструкций. Деревья пилят, выжившие пальмы обрезают сверху, потому что они все ободраны». «Было страшно. Двери, балконные окна, они у нас панорамные, ходили ходуном. У меня еще чуть-чуть подтапливало. Сейчас город пытаются привести в порядок, но коммунальные службы не справляются. За целый день они разгребли в основном только дороги, потому что все они были завалены, то есть даже общественный транспорт не мог проехать. Последствия достаточно серьезные». «Вчера в восемь часов вечера был самый пик. Во многих местах мы сами видели, как уносило солнечные батареи, части крыш, обшивки. Утром, когда мы проснулись, то увидели много поваленных деревьев, керамических разбитых урн, затопленных бассейнов с водой серого цвета. Сейчас это все пытаются привести в порядок. Пока не так быстро, но все приводят в порядок».

Синоптики сообщали, что тайфун обрушится на Вьетнам, об этом предупредил национальный метеорологический центр. Шторм также может выйти на сушу. А высота волн, по прогнозам, составит от пяти до семи метров. Правительство страны объявило эвакуацию более 325 тыс. жителей прибрежных зон. Два аэропорта в провинциях Тханьхоа и Куанг-Бинь закрыли. Туристические места тайфун не затронул.

Выход шторма на сушу произошел в городе Винь на севере страны. Местный житель Павел Лоскутов специально поехал туда, чтобы понаблюдать за стихией, об этом он рассказал в беседе с “Ъ FM”: «Я сейчас нахожусь возле центра урагана, специально поехал в город Винь, но, к сожалению, самый центр прошел примерно в 10 км от меня. Ураган уже вышел на побережье и дальше будет только утихать. Но самое главное — север Вьетнама никакого отношения к Нячангу не имеет, там все спокойно, самолеты летают. Его влияние продлится максимум пару дней. Тайфун прошел через Вьетнам, но Нячанг не затронул».

Последний крупный тайфун в регионе затронул территории Тайваня и Китая в начале июля. Общий ущерб достиг $85 млн. Два человека погибли, еще 334 пострадали.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Майданская