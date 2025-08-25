Минстрой Удмуртии назвал фейком фотографии приказа о программе «Топливо победы»
В минстрое Удмуртии назвали фейком данные об утверждении региональной программы по обеспечению госрезерва горюче—смазочными материалами «Топливо победы». Фотография якобы приказа ведомства распространялась в неофициальных пабликах.
Фото: Минстрой Удмуртии
«В поддельном документе утверждается, что автозаправочные станции обязаны передавать в государственный резерв 50% горюче-смазочных материалов, оплаченных гражданами, за исключением покупок, совершенных в цифровых рублях <...> Никаких подобных документов министерством не издавалось и не планируется»,— говорится в сообщении. Содержание приказа названо не соответствующим действительности.