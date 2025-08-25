На выборах в Дагестане распределят почти 6 тысяч мандатов

В Дагестане создали оперштаб по координации работы при подготовке и проведении муниципальных выборов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства республики.

Руководителем штаба назначен председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. В состав также вошли восемь вице-премьеров, руководители министерств и ведомств региона, которые будут отвечать за функционирование объектов электроснабжения, медицинское обеспечение и других вопросов.

Муниципальные выборы пройдут с 11 по 15 сентября. В единый день голосования в Дагестане назначили 610 муниципальных избирательных кампаний. Выборы пройдут на территориях шести городских округов, среди которых Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, Кизляр, Южно-Сухокумск, а также 38 муниципальных районов и 582 поселениях. Всего в республике распределят почти 6 тыс. мандатов.

Константин Соловьев