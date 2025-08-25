Большой театр не смог взыскать компенсацию с мошенников

Руководство Большого театра не смогло взыскать компенсацию с мошенников, которые незаконно продавали билеты от его имени. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. Суд вернул исковое заявление, поскольку в нем отсутствовали некоторые сведения.

Ответчиками по иску указаны Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова. По версии следствия, в 2017 году они создали сайты-двойники Большого, Малого и Мариинского театров, а также Театра наций, РАМТ и фестиваля «Спасская башня». Через них фигуранты дела продавали билеты по завышенным ценам.

В 2024 году суд признал фигурантов виновными в мошенничестве и приговорил их срокам вплоть до 7,5 года колонии.