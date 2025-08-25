Politico назвало пять потенциальных войн в перспективе пяти лет

Американская разведка и эксперты предполагают, что в ближайшие пять лет существует несколько регионов, где локальные кризисы способны перерасти в войны с глобальными последствиями. Прогноз представило издание Politico.

Индию и Пакистан авторы статьи считают главными кандидатами на ядерный конфликт. Всему виной — кашмирский конфликт и схожие по мощи арсеналы сторон. Пакистанская доктрина с низким порогом применения ядерного оружия делает ситуацию еще более тревожной.

Китай может быть вовлечен сразу в два потенциальных конфликта. Сценарий с Тайванем, полагают авторы, станет переломом для международной системы и серьезным испытанием американских гарантий союзникам. Второй возможный очаг — пограничный конфликт с Индией, уходящий корнями в колониальную эпоху. Здесь сохраняется потенциал опасной эскалации из-за отсутствия механизмов сдерживания и взаимного недоверия.

Западные эксперты включают в число рисков и гипотетическое нападение России на Прибалтику, которое станет испытанием для НАТО и разрушит веру в западные гарантии безопасности. А в Северной Корее, согласно аналитикам, нестабильность режима Ким Чен Ына и ставка на ядерное оружие делают кризис трудно прогнозируемым.