Саратовская больница ищет поставщика реагентов за сумму около 7 млн рублей

ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 8» объявило аукцион на поставку реагентов для вирусологического отделения. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит поставлять реагенты по адресу г. Саратов, ул. Одесская, зд. 46А, стр. 1 в период с 1 января по 31 декабря 2026 года партиями по 12 заявкам максимум. Поставка осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента получения заявки. Остаточный срок годности на реагенты на момент доставки — не менее 10 месяцев.

Извещение о закупке размещено 25 августа. Заявки принимаются до 2 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 6,99 млн руб.

