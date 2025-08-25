Арестовано имущество экс-замглавы военно-строительного управления Сметанюка

Суд наложил ограничительные меры на имущество бывшего заместителя директора ФГУП «Главное военное строительное управление №4» Минобороны Ивана Сметанюка. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Общая стоимость арестованного имущества достигла 143 млн руб., сообщили в СКР.

По данным следствия, в 2019 году госзаказчик заключил контракт с ООО «Креатив» на строительство объектов в Хабаровском крае. Стоимость работ оценили в более чем 650 млн руб.

Господин Сметанюк должен был следить за ходом строительства. Однако в 2019–2020 годах фигурант не организовал контроль за исполнением работ. В результате объекты сдали с нарушениями. Ущерб Минобороны превысил 650 млн руб.

Никита Черненко